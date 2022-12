El passat dilluns, l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat vam rebre la notificació oficial que som guanyadors del premi Amparo Moreno Vañó 2022 a la millor iniciativa municipal de serveis social en la Comunitat Valenciana organitzat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pel nostre projecte de menjar a casa.

És de gran satisfacció per a nosaltres rebre aquest reconeixement per un programa que hem creat i desenvolupat íntegrament en aquest Ajuntament, sota els criteris necessaris per a la lluita contra el despoblament: crear ocupació, fomentar l’economia circular i garantir els drets de les persones majors del món rural.

I és que per segona vegada l’Ajuntament hem sigut premiats per una iniciativa innovadora municipal. La primera va ser en 2020 pel servei de recollida de residus porta a porta, amb dos premis de bon govern, dins de la mateixa convocatòria.

Noves idees

Innovació no sempre és sinònim de l’ús de noves tecnologies o avançats sistemes de dades, significa repensar els models existents, qüestionar-los, i en el nostre cas redissenyar-los a la nostra realitat aplicant la perspectiva rural que vivim. Apropar la política als treballadors municipals i implicar-los en la presa de decisions i desenvolupament dels projectes resulta clau per a la implantació de noves idees.

A Vistabella sabem quin és el camí a seguir: gestionar des de la proximitat i treballar per millorar la qualitat de vida de les persones. És la nostra manera particular de fer de l’administració pública una eina útil per a la ciutadania.

