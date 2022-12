Tiempo de Navidad

Este año, no me ha resultado nada difícil dejarme inundar por ese espíritu propio con el que se asocia la Navidad. En casa, hemos recuperado el nacimiento completo porque, como dijo San Francisco de Asís, «cualquier tierra puede ser Belén», así que este año los pastores comparten pista con los coches de mi nieto Saúl, el río está inundado de bolitas que simulan peces de colores y en el corral de la granja se pueden ver incluso hasta dinosaurios.

Todas las mañanas, mientras desayuno, me recreo mirando nuestro particular belén para descubrir algo nuevo y diferente que no estaba el día anterior y es que ya se sabe, no hay nada más grande que la imaginación sin límite de un niño. Mientras lo hago, me doy tiempo para la nostalgia al recordar esos huecos vacíos en la mesa de quienes, por desgracia, no volveré a ver más, a quienes un día fueron importantes en mi vida y a quienes tengo la suerte de que continúan siéndolo y tomo conciencia de que celebrar la Navidad es una buena manera de detener el tiempo para parar y pausar este mundo acelerado.

Echo la vista a los meses pasados y aparecen ante mí muchos momentos. Algunos que no me hubiera gustado vivir y otros que me encantaría repetir, porque como si de una rueda se tratara, el año ha estado repleto de momentos únicos, inolvidables pero también olvidables y, aunque a veces me cueste verlo con claridad, me siento y pienso en lo afortunada que he sido al poder disfrutar de tantas cosas buenas rodeada de mi familia, amigos, vecinos y vecinas, a las que dedico mi vida entera a construir su bienestar y mejorar su calidad de vida.

Crisis sanitaria

Afortunadamente, lejos quedan las restricciones a las que nos vimos obligados por culpa de una crisis sanitaria jamás vivida, pero a la que supimos ponerle freno gracias a la solidaridad de nuestros vecinos que supieron que, permaneciendo en sus casas cuidándose, nos cuidaban a todos. Especialmente a quienes estuvimos repartiendo más de 25.000 mascarillas puerta a puerta, 11.000 menús a domicilio y otorgando ayudas de seis millones de euros para las familias, autónomos y pymes, evitando que cerraran sus negocios y perdieran puestos de trabajo en nuestra localidad.

Conscientes de que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, celebremos al máximo la Navidad para que su luz nos ilumine un nuevo año lleno de futuro, esperanzas e ilusiones. ¡Feliz Navidad!

Alcaldesa de Benicàssim