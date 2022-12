Tot canvia, fins el Nadal

Entenc que aquest títol pot semblar estrany. Com que el Nadal canvia es poden preguntar vostés, si justament el Nadal és eixe espai familiar, quasi perenne, on estàs amb els teus i sempre ens trobem els mateixos somriures i abraçades. Per a molts, el Nadal és un refugi on estar amb els teus, i no obstant eixa visió de que sempre és igual, la realitat és que tot canvia. Sense anar més lluny, jo era dels que cantava la nadala de Soziedad Alcohólica en garitos, i encara que em continua agradant, també he entrat a les xarxes socials per veure l’anunci de l’arribada del Nadal de Maria Carey. Canvia el Nadal, i per sort, nosaltres també, encara que siga per la saviesa que et donen els errors i encerts.

I és que coses que convertim en tradició, com veure Love Actually qualsevol diumenge de vesprada uns dies abans o durant el Nadal, ho descartem ara després de passar-li la perspectiva de gènere i adonar-nos que és una matxirulada, que, al veure, la pel·lícula pot caure en un moment de debilitat, però tenint clar que la forma de tractar a les dones, «pues como que no». Més enllà d'aquestes banalitats, el Nadal canvia, per la simple naturalesa. Quan Rosa i Pepe vivien, totes i tots els poeros, nets, cosins, gendres, la cunyada... ens reuníem al carrer Amunt pel dia de Nadal a dinar paella en pilotes --per mi, la delicatessen d'aquestes festes--, i ara que els avis ja van faltar, la cosa canvia, i més que nostàlgia, jo estic content de poder tenir el record de com els xiquets dinàvem a la cuina, els majors al menjador, i quan acabàvem de dinar, ens juntàvem al menjador per als postres i els pastissos. I és que a tots aquests canvis, jo he introduït a casa uns peücs i calcetins amb motius nadalencs i un Betlem de playmobil que em van regalar Feliu i Maribel, grans amics i millors persones. Tranquil·litat La veritat, pensar en el Nadal, i mirar tots els canvis que al llarg de la meua vida s'han introduït em genera tranquil·litat. Doncs a pesar d'ells, el Nadal continua sent per mi un moment d'estar amb la gent que estimes i de recordar als que encara que no estiguen, sempre estaran presents. Entenc que així és la vida: canviar no ha de ser roïn. I en això, la política s'assembla molt a tot allò que els he contant. Si estem on estem la gent de Compromís, si treballem i fem les polítiques valentes que fem, és perquè abans altres ens van obrir camí. Els canvis que hem portat a la nostra societat han sigut en molts aspectes revolucionaris, recuperant la sanitat universal, quan amb la dreta, els joves que emigraven per treballar, perdien el dret a sanitat; hem fet bancs de llibres a les escoles i ara també a Batxiller, portat la fibra òptica als polígons industrials, i eliminat els copagaments, això i moltes altres coses, i encara que hi ha gent que no vol canvis, si és fan pensant en la gent i l'estima pel teu poble, sols faran que el Nadal siga molt millor, any rere any. I ara, desitjar-los que tinguen bones festes.