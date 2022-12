¿Cuántas más?

De seis años a solo tres y medio por la violación de una menor de 17 años. Esta es la rebaja de la pena lograda por el acusado de un delito sexual muy grave en Castellón por la ley del solo sí es sí de Irene Montero y Pedro Sánchez. La primera en nuestra ciudad desde que entró en vigor la ley estrella del Gobierno Frankenstein en materia de feminismo.

Y no va a ser la única. Hasta 30 casos se pueden suceder en las próximas semanas. El de un hombre de 61 años condenado por pederastia, la violación múltiple a una menor de 17 años, que además fue retenida en una casa… dos claros ejemplos más que están en camino.

Los pelos de punta

¿Cuántos condenados más tienen que quedar en libertad para que el Gobierno de PSOE y Podemos reaccionen? ¿Cuántas víctimas más tienen que ver cómo sus agresores se acogen a los beneficios legales que ofrece la nueva ley mientras Pedro Sánchez e Irene Montero, y todo el gobierno miran hacia otro lado? Pone los pelos de punta solo de pensarlo. Más de 115 casos en toda España se han registrado ya. Y esto es imparable sin una revisión de la citada ley que evite la grieta legal que deja a las víctimas en total situación de indefensión.

La ley del solo sí es sí no es una cosa que pasa solo en los telediarios o lejos de nosotros. No, acabamos de conocer el primer caso de Castellón. El problema también está entre nosotros y lo vamos a sufrir los ciudadanos de nuestra ciudad. Por eso llevamos una iniciativa al pleno, para pedir al resto de partidos que se sumasen a nuestra petición y pidiesen la revisión de la ley. Pero PSOE, Compromís y Podemos, con la alcaldesa Amparo Marco al frente, votaron no a la propuesta. Me repugna pensar que se pueden anteponer las siglas políticas antes que el interés, la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Revisión de la ley ¡Ya!

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón