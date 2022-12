Nadal Solidari

El so de les nadales ens indica que estem ja en les principals jornades de les festes, especialment esta nit i demà, dia de Nadal, on l’harmonia, la germanor, els retrobaments, el record de qui no està entre nosaltres, així com la solidaritat tornen a escena. Per això primer que res, el que voldria fer des d’aquestes línies és, com a alcaldessa d’Almenara, felicitar les festes a tots els veïns i totes les veïnes del meu poble, així com a tots els lectors i a totes les lectores de Mediterráneo.

Abans parlava de solidaritat, d’estar amb qui més necessita. I una vegada més, aquesta setmana el poble d’Almenara ha tornat a demostrar la seua solidaritat. En aquest sentit destacar la iniciativa del CEIP Juan Carlos I, amb la col·laboració de l’AMPA, del menjador i com no, de l’ajuntament, per a fer la Marxa contra la fam on alumnat, pares i mares ahir recorregueren els carrers del nostre poble. En aquesta marxa es van recollir aliments no peribles i productes d’higiene personal per al Banc d’Aliments de l’Ajuntament d’Almenara, destinats a les persones més necessitades del nostre poble. A més també van fer un Ecomercadet solidari amb manualitats elaborades pels escolars, la recaptació del qual es destinarà a Acción contra el Hambre. Des d’aquestes línies volguera donar l’enhorabona i les gràcies a la comunitat educativa i a la gent que ha col·laborat pel seu compromís.

Jornada solidària

Al mateix temps, destacar i agrair també les aportacions de menjar i productes d’higiene que van realitzar dimecres passat les persones que acudeixen als cursos i sessions esportives programades per la Regidoria d’Esports, participant en la jornada solidària destinada també a la recollida de productes per al Banc d’Aliments d’Almenara.

Per altra part, continua la programació nadalenca amb una setmana plena d’activitats. Dilluns posarem en marxa l’Escola de Nadal i el Campus Esportiu. També tindrem per les vesprades les activitats del Nadal Jove. Gaudirem del teatre familiar el dia 28, de la Sant Silvestre d’Almenara el divendres 30, i com no, el dissabte 31 la gran festa de Cap d’Any on un centenar de persones ja s’han apuntat per al sopar de pa i porta, en el que repartirem taronges i cotilló per a donar pas a la festa en la carpa amb dj Ángel Vidal i dj Serrano. I junt a aquestes propostes, recordeu que continua en marxa fins al dia 5 gener la campanya del Comerç local d’Almenara. Per tot açò, i el que vindrà fins a Reis, vos convide a que aquest Nadal, es passeu per Almenara. Bones festes!

Alcaldessa d’Almenara