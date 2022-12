No són els pressupostos de la gent

Els pressupostos municipals per a 2023 del PP d’Alcalà de Xivert i Alcossebre són la demostració més implacable que el partit de Francisco Juan està en una situació de greu anèmia que porta al nostre poble a l’absolut estancament polític. Són uns comptes que viuen fora de la realitat. No ajuden el nostre veïnat ni el nostre teixit empresarial en una situació d’augment generalitzat dels preus. Pareix que ignoren les enormes dificultats de la nostra gent i ignoren el gran esforç dels nostres comerciants que han d’apujar la persiana cada dia per a sobreviure.

Són, a més a més, uns pressupostos que naixen de nou des de la supèrbia. Com sempre, els socialistes hem presentat tota una bateria de propostes socials que no han trobat cabuda.

Foment del treball

El Partit Popular ha decidit deliberadament eliminar la partida de foment del treball. No es contempla cap acció d’assessorament, formació, tallers d’ocupació o incentius fiscals per a promoure la generació de llocs de treball. Res. A esta realitat cal sumar-ne altres igual de preocupants. Estos comptes consoliden la retallada en el pressupost de polítiques per a la gent gran. Així mateix, les inversions municipals també han patit els efectes de la tisora conservadora. Ni un cèntim per a avançar en polítiques de transició energètica, ni per a millorar la catastròfica xarxa de sanejament, ni per a impulsar la mobilitat sostenible, ni per a la urgent rehabilitació d’habitatges.

No entenc com, amb les regles de despesa suspeses i amb la major injecció de recursos mai feta per part d’administracions superiors, el PP aposte per l’eliminació de polítiques útils per a la gent i per ser obstacle i no motor d’oportunitats. Estem davant del final de cicle del PP.

Portaveu del PSPV d’Alcalà de Xivert i Alcossebre