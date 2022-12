Com els els últims anys, el final d’exercici està sent frenètic, com sol passar normalment amb els projectes que s’enceten a partir dels mesos d’octubre i novembre. Enguany ho està sent especialment, ja que en estos moments tenim un bon grapat d’obres en marxa molt importants per a Betxí, com la millora dels polígons industrials, l’asfaltat de camins rurals o la peatonalització de diversos carrers del casc antic.

Així mateix, en esta ocasió hem tingut la sort que han vingut boníssimes notícies ara fa uns dies, en este cas amb la delegació per part de la Conselleria d’Educació de 5.613.000€ per a la construcció d’un nou edifici per a cicles formatius dins del recinte de l’institut actual. Això significa, ni més ni menys, la més gran de les inversions fetes a Betxí en les últimes dècades i sense dubte és la cirereta del pastís a les grans espentes que hem fet en l’educació en la present legislatura. Esta actuació es farà, com moltes d’altres, a través del programa Edificant, que tot plegat haurà dut a la nostra població 7.378.000€, després que recentment hàgem acabat la reforma i millora del col·legi Cervantes-Dualde. I això, a pesar que este programa, com quasi totes les bones decisions que va prendre el conseller Marzà, fora criticat pel Partit Popular, que rara vegada perd el cul per sol·licitar també estes ajudes. De fet, Edificant és un exemple de gestió i d’inversions en infraestructures educatives, que ha permés dur a terme centenars d’obres necessàries arreu del territori amb més de mil milions d’euros. I tot, gràcies al treball incansable del director general, Víctor Garcia, i del seu equip, que cada dia es deixen la pell per intentar millorar el sistema educatiu valencià. El dijous no ens va tocar la loteria, però a Betxí van arribar un bon grapat de milions per a educació, possiblement la millor inversió que podem fer per al futur del nostre poble. Alcalde de Betxí