Es hora de hacer balance

Cuando el 2021 se estaba marchando, desde el Club Deportivo Castellón se encargó a la Fundación Albinegra, a través de su Área Social, la organización de los actos durante el año 2022 del centenario del club. Por aquel entonces, la responsabilidad que recaía sobre nosotros era grande, muy grande. Nada más y nada menos que organizar los actos del club de nuestros amores, el CD Castellón.

Y nos ponemos a trabajar. Decidimos crear una Comisión Delegada con gente experimentada (cada uno en sus parcelas) que considerábamos que harían un gran centenario para nuestra ciudad y para nuestro club. 12 personas capitaneadas por el maestro José Mª Arquimbau (Paco Cabañero, Javier Heredia, Daniel Sardina, Enrique Mulet, Ximo Alcón, Pedro Fernández Cuesta, Alejandro Moll, Álvaro Agustina, Víctor Salvador, Jesús Montesinos y Javier Mas) totalmente desinteresadas y sin ánimo de salir en la foto, solo de dejar alto a nuestro club y su centenario, empiezan a trabajar. Y a trabajar en un año complicado, el 2022. El primer trimestre con los repuntes del covid-19 que obligaron a retrasar la primera Gala, y luego un año en lo deportivo no muy positivo. Y ya sabéis que cuando la pelotita no entra, todo está mal. Y lo vivimos en nuestras carnes, ya que cuando la pelotita no entraba, cualquier acto del centenario que se hiciera estaba mal y era lo peor; en cambio, esos mismos actos, cuando la pelota empezó a entrar a principios de esta temporada 22/23, eran los actos más bonitos que se habían visto en Castellón.

Pero nuestro objetivo, como ya os he dicho antes, era trabajo, trabajo y trabajo, y hacer un centenario digno, dejando al margen comentarios que no sumaban sino restaban. Y escuchando a aquellas personas que aportaban ideas positivas y que hacían mejorar el centenario.

Y haciendo un balance y un repaso a los principales actos del centenario que se desarrollaron en este 2022 empezábamos en el mes de enero, con las pertinentes precauciones de la pandemia, colgando la bufanda a Tombatossals (que hoy todavía perdura), un acto de Leyendas homenajeando a exjugadores o el Día de la Afición en el Estadio Castalia frente al Linares Deportivo.

El mes de febrero incluyó la primera de las dos galas en el Auditorio donde se presentó el himno del Centenario, obra de Vicent Jaume Almela y Ximo Fabregat. Para terminar el mes con la primera de las tres exposiciones de 100 años de blanco y negro en la Fundación Dávalos Fletcher.

Marzo fue el mes Magdalenero del centenario con la participación en varios actos y homenajes con las entidades festeras (collas, gaiatas...), destacando la participación en el Pregón Infantil con la carroza albinegra y desgraciadamente con la suspensión de la mascletà homenaje al centenario del club, que si no pasa nada la podremos ver en las próximas fiestas de 2023.

Abril finalizó con el homenaje de las celebraciones del Triduo a nuestra patrona, la Lledonera, al club por su centenario.

La primera quincena de mayo comenzaba con la 2ª exposición 100 años de blanco y negro en el Edificio Moruno del Grao de Castelló. Ese mes también comenzaba en Vilafranca del Cid el primero de los 8 actos comarcales para llevar nuestro centenario a toda la provincia de Castellón.

Destacar también en mayo la campaña Comerç de cor albinegre junto con el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, para engalanar los comercios de nuestra ciudad, y el Día del Peñista que congregó a más de 1.000 personas en el Parque de los Juegos Tradicionales, pasando por la Carrera Popular Orgull Albinegre en edición centenaria.

En junio celebrábamos el acto comarcal en Vall d’Alba y julio arrancaba en el espacio cultural La Bohemia con el homenaje a los artistas que realizaron obras del centenario y que luego fueron donadas a la Fundación Albinegra. Artistas de la talla de Bolumar, Zapata, Taló, Vicente Ramón, Jorge Ortiz, María Griñó, Nonna Maribel, Pepe Personal, Rosana Asensio, Mª Carmen Aldás o Agustina Ortega. Y terminaba el mes con el acto del cumpleaños del club, el 20 de julio durante la segunda gala en la que se presentó la camiseta del centenario y se interpretó el himno de la afición, regalo del compositor Fernando López.

Los meses de julio, agosto, septiembre y octubre continuaron con los actos comarcales a lo largo de toda la provincia, culminando en noviembre en Suera.

Agosto empezaba con la tercera de las exposiciones en el Menador y continuaba el día 4 de agosto con el partido del Centenario en Castalia frente al Valencia CF, donde se homenajeó a exjugadores que durante épocas vistieron la camiseta albinegra.

El 4 de septiembre es una fecha que se guardará en el recuerdo de los albinegros y de la ciudad, donde se homenajeó al club con la edición del Cupón de la ONCE centenario.

Uno de los actos que más ha gustado a la afición ha sido el homenaje con insignias a exjugadores que por diversas índoles han destacado en el club con la insignia de plata y el colofón de la de oro para Vicente del Bosque, quien gracias al esfuerzo de esta Comisión, estuvo con nosotros el pasado 6 de noviembre. Es sin duda uno de los actos que más ha gustado pero también el más difícil para nosotros porque sabíamos que aquellos exjugadores que no recibieran insignia o algunos de los que sí la recibieron, iban a crear controversia.

Y ya a la espera de la presentación del documental de la historia del club y del ansiado libro del centenario.

Con estos actos se pondrá el colofón a un año que pasará a la historia, creo que con un balance positivo, donde agradecemos a las 3 entidades públicas (Ayuntamiento, Diputación y Conselleria) por la ayuda y apoyo durante este centenario y que han hecho posible que desde enero hasta diciembre, los 12 meses del año tengamos actos del centenario del Club Deportivo Castellón a lo largo de toda la provincia.

Y no lo habremos hecho tan mal, a pesar de las dificultades y con los recursos con los que contábamos cuando nuestros vecinos presentaron la semana pasada su centenario y es muy parecido en prácticamente un 90% de sus actos al nuestro y que por lo que se intuye, lo que puede haber costado la producción del himno de su centenario era el presupuesto total del centenario del CD Castellón. Orgullo de nuestro centenario.

Pam Pam Orellut.

Comisión Centenario Club Deportivo Castellón