Ja estem en festes!

Immersos en plenes festes de Nadal, crec que és el moment idoni per reflexionar, fins on em permeten aquestes línies, sobre aquells errors i encerts que hem comés com a societat en este 2022 que ja està pegant les seues últimes cuades.

Si ens fixem en el més reprovable d’este any de seguida ens vindrà a la ment el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, les terribles conseqüències que ha suposat per als seus habitants i els efectes col·laterals que això ha comportat al nostre país. I és que, com per a la resta de territoris que hi tenen relació, se’ns ha traduït en un increment desmesurat dels preus difícil d’assumir per la majoria de les famílies i empreses valencianes. Vivim en un món globalitzat, sí; però potser ja va sent hora que aquesta globalització comence a tindre un caràcter més inclusiu i jugue a favor de la majoria que la forma. El nostre problema no radica tant en els errors comesos per alguns, que també, sinó en la incapacitat o poca voluntat d’uns altres de veure’ls i corregir-los. Cal posar-hi remei i cal fer-ho ja.

Tendim a pensar que nosaltres tenim poc a fer en assumptes d’economia, però la realitat i la solució les tenim ben a prop. A Almassora, en una època en què es realitzen tantes compres, ja siga loteria, roba, menjar, llibres..., el regal més important que podem fer-nos entre totes i tots és anar a la botiga del barri o a la fira de Nadaldel nostre poble, comprar productes de proximitat i afavorir els nostres comerços que són els que realment s’esforcen dia rere dia, no sols per donar-nos un bon producte que complisca tota normativa, sinó també per oferir-nos un servei exemplar.

També venen dies en què l’oferta cultural es fa més extensa i variada. Són dies d’anar al cine, al teatre, a concerts i a diferents actes culturals que ens facen disfrutar, pensar i que ens emocionen. La cultura és un dels nostres grans encerts. Apostar per la cultura és fer-ho per una societat més activa, creativa i crítica. Això és el que ens fa grans. I si volem continuar creixent, hem de cuidar-la i potenciar-la, fer-la més accessible a tota la societat i retrobar-nos-hi com ho fem aquests dies amb amics i familiars, dels qui algun dia ens vam separar però ens neguem a deixar de veure. Des d’Almassora, molt bones festes a totes i tots!

Candidat a l’alcaldía d’Almassora per Compromís