Recuperem la piscina del poble per al poble

Recuperar la piscina del poble per al poble. Eixe ha sigut l’interés pel qual hem arribat a un acord extrajudicial perquè la piscina d’estiu torna a ser gestionada per l’Ajuntament. Amb esta decisió revertim una situació enquistada en la qual els principals perjudicats eren els vallers i valleres, que no podien gaudir d’este servei. Ara s’obri una nova etapa de futur, perquè recuperem les claus de la piscina, del restaurant i de la cafeteria i els tècnics podran fer un projecte per a reobrir-les.

El nostre compromís és obrir este projecte a la ciutadania, perquè puga opinar i fer propostes i suggeriments sobre com vol que siga la piscina i les instal·lacions annexes, amb l’objectiu que puguen reobrir en el menor temps possible. La intenció és implantar un nou model de piscina d’oci que complemente l’oferta del Paratge i les Coves de Sant Josep, però sobretot que puga ser gaudida pels vallers i valleres. Els antecedents d’esta situació venen de llarg. L’any 2014 l’equip de govern del PP va adjudicar la gestió d’este servei públic a una empresa privada fins a 2039. La concessió de les instal·lacions es va fer en unes condicions precàries, que han sigut reconegudes per la Justícia, ja que el restaurant tenia un altre concessionari quan es va adjudicar i el got de la piscina patia clivelles i fuites d’aigua. Després de diversos incompliments que van acabar amb el tancament de la piscina, el juliol de 2021 es va aprovar en ple municipal la resolució del contracte. Des d’aleshores la recuperació de les claus i la gestió del servei ha estat immersa en un procés judicial, que va obligar a l’Ajuntament a pagar quasi 30.000 euros i a retornar la piscina al concessionari amb les deficiències amb les quals es va entregar en 2014 arreglades. La decisió d’arribar a l’acord s’ha pres per diversos motius. El primer és que el procés judicial encara tenia algunes causes pendents. El segon és que la resolució d’estos judicis anava a demorar-se en el temps. I la tercera, i la més important, que la piscina porta ja més de dos anys sense activitat i això priva als vallers i valleres de gaudir-la durant l’estiu. Per això, amb el suport dels informes tècnics hem signat este acord amb l’empresa concessionària pel qual es posa fi a tots els processos judicials que eviten que es puga utilitzar la piscina. L’acord extrajudicial és beneficiós per als interessos municipals i de la ciutat en general, ja que l’empresa sol·licitava 800.000 euros en els Jutjats. L’acord s’ha tancat en 284.000 euros, als quals cal restar el deute que l’empresa mantenia amb l’Ajuntament. En resum, això suposarà el pagament de 250.744 euros a càrrec del pressupost municipal de l’any 2023, una vegada siga ratificat pel ple municipal. I el més important és que els tècnics de l’Ajuntament ja poden accedir a les instal·lacions per a valorar el seu estat i començar a treballar en un projecte de futur per als vallers i valleres. Perquè este servei mai haguera hagut de perdre’s en concessions privades per a vint-i-cinc anys. La garantia és que ara la piscina del poble tornarà a ser del poble i per al poble. Alcaldessa de la Vall d’Uixó