Irene Montero beneficia a los violadores

A mí, la ministra de (des)Igualdad, la inefable Irene Montero, no me representa. No acepto que nadie me diga cómo tengo que comportarme ni qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer para que la sociedad pueda considerarme una mujer al 100%. No acepto lecciones bolivaristas sobre feminismo y jamás iré contra el hombre, porque yo sí creo en la igualdad. Las mujeres del Partido Popular ocupamos los puestos que ocupamos --grandes y pequeños pero todos importantes-- por nuestro talento. No aceptamos cuotas. Pedimos que cada cargo y que cada puesto de trabajo lo ocupe la persona más cualificada, sea hombre o sea mujer.

Y está claro que Irene Montero está en el Gobierno de Sánchez por cuota, porque talento, de momento, ha demostrado muy poco… Empezando por esa adaptación inclusiva del español (ellos, ellas y elles) que puede parecer un chiste malo de La que se avecina, pero que, siendo benévolos, no hace daño a nadie, más allá de la patada a la Real Academia de la Lengua Española y a la cultura en general… Vamos que nos da risa, pero no la bromita lingüística, sino ella, como ministra. Lo que no tiene ni pizca de gracia es la ley que Irene Montero se ha sacado del sombrero y que demuestra su nula capacidad ya no para dirigir un ministerio, ni tan siquiera una comunidad de vecinos… Hablamos de la mal llamada Ley de la Libertad Sexual, conocida por todos como la ley del solo sí es sí… Ella, como un elefante en una cacharrería, ha reformado la ley para, según dice, proteger a las mujeres de sus maltratadores o violadores, pero resulta que, como ni ella ni sus excelentemente bien pagadas asesoras comprendían ni una palabra del texto legal original, sus correcciones están sirviendo para reducir penas y hasta devolver a la calle a aquellos que fueron condenados por atentar contra la dignidad de la mujer. Irene Montero está poniendo en la calle a violadores y maltratadores. Lo suyo, desde luego, es feminismo de salón. Y no hablo por hablar. Las cifras son contundentes y hablan por si solas, y las ha recogido toda la prensa a nivel nacional. La ley del solo sí es sí de Irene Montero ya ha dejado en la calle a cerca de 130 maltratadores y agresores sexuales en toda España, pero nuestra provincia no está, lógicamente, al margen y ya se están revisando una treintena de condenas para aplicarle la reforma del Código Penal que, curiosamente, resulta más favorable al reo. Irene Montero legisla para los delincuentes, no para las mujeres. Además, una sentencia ya se ha visto beneficiada por el cambio. Se trata de un hombre condenado por la violación a una menor, cuya pena se rebaja de seis a tres años y medio. Esa es la política de la izquierda. Esa es la política de Irene Montero. Por eso, y como ya ha anunciado nuestra presidenta provincial, Marta Barrachina, el Partido Popular ha registrado una reforma de la ley del solo sí es sí para corregir un desastre legislativo que va en contra de las verdaderas víctimas y reduce las condenas de los delincuentes. Y lo hacemos con el objetivo de ser útil a la sociedad, de defender a las víctimas y de trabajar por corregir aquello que es a todas luces una injusticia mientras el Gobierno no hace nada. Y cada día la cifra de delincuentes condenados por delitos sexuales que se benefician de la ley de Irene Montero es mayor. Crece todos los días. Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial