Bon any 2023

Ens acostem a Cap d’Any i el final de qualsevol període de temps sempre convida a fer-ne un balanç abans d’afrontar-ne un altre, en aquest cas un nou any. No per nostàlgia, sinó per aprendre dels errors i identificar reptes persistents o incipients amb què caldrà continuar bregant els mesos o els anys que vindran.

2022 s’acaba amb un balanç agredolç, després de la pandèmia amb la recuperació de la crisi de la covid, de la vida social, de la salut, de les tradicions, de les festes, de l’esport, de retrobar-nos i amb les alegries en el consum, però també un any en què amb dolor i tristesa hem deixat enrere moments irrecuperables i persones estimades que sempre durem en el record. Un any amb la satisfacció de la faena ben feta a Borriana, que finalitza amb l’execució d’obres que estan en marxa o comencen ara que suposen una inversió de prop de 6 milions d’euros, un any que finalitza amb la xifra de persones desocupades més baixa des de fa molts anys, 2.084.

Quan mirem cap a enrere i analitzem el que s’ha fet, ens trobem l’enardit ritme de treball de l’Ajuntament i em ve al cap l’esforç i el treball conjunt dels meus companys i companyes del govern municipal i la nostra preocupació i dedicació per a ampliar les polítiques d’ocupació, millorar els serveis públics o augmentar les inversions i les dotacions en àmbits claus per al benestar, i sense apujar cap impost ni taxa, i amb l’augment de les bonificacions en taxes municipals, amb la reducció del deute municipal i el major finançament extern.

Perquè des del govern local treballem decididament per millorar totes les iniciatives, projectes, esdeveniments o celebracions que ens uneixen com a poble i ens fan progressar com a societat.a sigut un any de recuperar els projectes, impulsar-los, un any decisiu en cultura, d’inversions i de suport en matèria de Serveis Socials i en ajudes a la ciutadania i al teixit comercial.

Ara planeja l’ombra de la crisi persistent a causa de l’alça dels costos, la inflació i la pujada de tipus d’interès, mentre la causa principal d’aquests mals, que és la crisi energètica i de matèries primeres provocada per la invasió russa d’Ucraïna, no té visos d’una solució ràpida i alimenta l’espiral de pèrdua de poder adquisitiu i major dificultat de finançament, però ho afrontarem amb solucions, com sempre.

Que queden coses per fer és evident, però 2022 ha sigut un any en què hem fet passos molt importants per a transformar la ciutat, i amb el pressupost per a 2023 continuarem els projectes futurs per a construir el model de ciutat que volem, la de les persones, la protecció del nostre patrimoni, la seguretat en la mobilitat de les persones i la reactivació de l’economia local.

Per a l’any que ve desitge que continueu xalant de les coses bones de la vida i avanceu en els projectes personals importants. Que tingueu un mol bon 2023!

Alcaldessa de Borriana