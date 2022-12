Política útil

La aparición del covid-19, la convivencia con el virus durante dos años, la guerra de Ucrania, la inflación..., encadenamos un sin parar de circunstancias en tiempos turbulentos en el mundo.

La situación económica derivada del contexto inflacionista se ha visto agravada por un conflicto bélico que está beneficiando los intereses de algunos sectores económicos y que coincide con la política exterior norteamericana. Sin embargo, es completamente ajena a los intereses económicos, tanto de España como de la Comunitat Valenciana, y está generando una situación de crisis socioeconómica y energética con consecuencias dramáticas para las economías europeas y graves efectos negativos sobre la ciudadanía española, sobre todo para las personas más vulnerables.

Esta coyuntura exige adoptar medidas que ayuden a paliar dichos efectos en todas las esferas de la sociedad, que ayuden a amortiguar la pérdida de poder adquisitivo en el conjunto de la ciudadanía, especialmente aquellas personas en riesgo de exclusión social, aquellas familias más desfavorecidas, en definitiva, a la población con menos recursos.

España ha sido reconocido como el país de Europa con menor inflación por las medidas que adoptó el Gobierno para hacer frente a esta situación. Esto ha permitido proteger a muchos hogares durante todos estos meses y se ha visto necesario prorrogarlas, robustecerlas y así mantener dicha protección.

Unides Podem no lo piensa dos veces cuando del bienestar de las personas se trata, porque para nosotros las personas siempre están en el centro, por lo que ayer aprobamos en el Gobierno de coalición un nuevo paquete de medidas para seguir protegiendo a la ciudadanía.

Ayer se negoció un nuevo escudo social por el que hemos hecho mucha presión para limitar la subida de los alquileres, aumentar el descuento al transporte público y crear un cheque para la cesta de la compra. Se trata de nuevas medidas del escudo social, más ambiciosas y eficaces, que evidencian un modelo de gestión pública que apoya y responde a las necesidades de la gente.

Nos gustaría que, en este contexto, las medidas protectoras llegaran a todas las personas que más lo necesitan, pero también pensamos que queda mucho por hacer para que las crisis no las paguen siempre los mismos.

Mientras tanto seguimos trabajando por el bien común y haciendo política útil.

No siento que hemos triunfado, para nada, se equivocan quienes lo piensan así. Lo que síes cierto es que hay personas que necesitan de estas medidas para salir adelante. Una de ellas, muy cercana, me llamó anoche y me dijo que lo de congelar el precio de los alquileres para nuevos contratos durante seis meses le viene bien justo ahora. Entonces siento que somos útiles. Que el 2023 sea mejor para todos.

Diputada Unides Podem por Castellón en Les Corts Valencianes