Els últims anys hem viscut temps complexos, ja que la pandèmia va colpejar amb duresa la societat. Eixe temps difícil ens va servir per a valorar com és d’important el comerç local. Els comerciants de Vila-real van estar a prop nostre per oferir-nos els millors productes perquè, tot i les dificultats, no ens faltarà de res a casa.

Per això, des del PP de Vila-real hem pensat que Nadal era un bon moment per tornar-los tot allò que ens van donar i ens continuen donant, animant als vila-realencs a consumir productes locals. És moment d’apostar pels nostres comerços per fer les compres per als dinars i sopars d’aquests dies, de celebrar amb els amics en els bars i restaurants del nostre poble i, per descomptat, de fer els encàrrecs als Reis Mags a les tendes de Vila-real.

El comerç local no és només economia i llocs de treball, és també dinamisme i vida als nostres carrers i places. Si s’acaba el comerç, s’acaba la vida a la nostra ciutat i a Vila-real no ens ho podem permetre. Quan arribem al govern, des del PP impulsarem diferents mesures per reactivar el comerç local i fomentar que els vila-realencs consumesquen més productes locals. Però mentre arriba el 28 de maig, no pensem quedar-nos de braços plegats i farem tot el possible per continuar fomentant els nostres productes i els nostres comerços.

I si parlem de productes locals, hem de parlar de la taronja, sense la qual no podria entendres el progrés de la nostra ciutat.ui mateix estarem a la plaça de la Vila per a animar als nostres veïns a celebrar l’entrada de l’any 2023 amb 12 gallets de taronja, donant suport als nostres llauradors i a les empreses del sector citrícola que tantes dificultats travessen.

Ara més que mai és moment d’apostar per allò que és nostre, perquè recordeu que si és de casa, bo.

Candidat a l’alcaldia pel PP Vila-real