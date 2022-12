Ha guanyat la raó: tenim Llei Trans

El 22 de desembre de 2022 va ser un dia molt important per a les persones que pertanyem al col·lectiu LGTBI+. Aquest dia queda marcat en el nostre calendari al costat del 30 de juny de 2005, quan en una sessió en el Congrés que va començar amb molts dubtes i incertesa, 184 diputats i diputades van votar a favor «de ampliar las oportunidades de felicidad de nuestros vecinos, familiares y amigos» en paraules del president José Luis Rodríguez Zapatero.

En aquell moment, 147 persones van votar en contra de la Llei del Matrimoni Igualitari. Ara, quasi 20 anys després, han sigut 150 els diputats i diputades que segueixen en contra de que la legislació avance al ritme que ho fa la nostra societat. 20 anys en què la part més rància de la política nacional s’obstina a obviar a part de la població i a voler que continue havent-hi ciutadans de primera i de segona.

I què trobem si ens apartem un poc del soroll que ha envoltat tota la tramitació d’aquesta nova llei? La lliure autodeterminació de gènere i despatologització de les persones trans, la prohibició de les teràpies de conversió sexual o l’accés a les tècniques de reproducció assistida per a dones lesbianes, bisexuals i persones trans amb capacitat de gestar, entre d’altres. Així com més sensibilització, formació, conscienciació, i tallers en centres d’educació i sanitat pública.

Al mateix temps, s’estableix un any per a recaptar dades sobre el sexilio, l’abandó dels llocs d’origen de persones LGTBI per patir rebuig o discriminació, amb intenció d’estudiar-ho i combatre-ho, remenant-se la possibilitat de contemplar-ho com a causa de despoblació. Sent Castelló una província amb problemes de despoblació, qualsevol mesura per a combatre-la és una bona notícia.

Espanya es convertirà en un dels primers països del món a aprovar una Llei Trans i de Drets LGTBI, i torna a ser amb un govern progressista. Els debats interns han enfosquit la gran faena que han fet les nostres companyes i companys del congrés per a aconseguir una llei blindada que garantisca els drets i dignifique la vida de les persones que han estat sempre en els marges de la nostra societat. Queda molt per fer, però els i les socialistes hem estat i estarem sempre al costat correcte de la història.

Secretaria d’LGTBI del PSPV de la província de Castelló