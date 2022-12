¡Las rebajas! en la política municipal

Con la llegada del nuevo año se acercan las rebajas de enero en los comercios y también en la política municipal, donde algunos partidos políticos sin experiencia o algunos con demasiada, prometen lo indecible, como si de un comercio se tratara, para conseguir el mayor número de votos.

Recordemos que la política municipal es esencial para la vida de una ciudad y es a nivel local donde se toman las decisiones que afectarán más directamente a la calidad de vida de sus habitantes. La vida de los votantes cambiará a mejor, o a peor, según el líder político que elijan.

En Benicarló, después de varios años gobernados por un PSOE sin rumbo, con un equipo fragmentado e incapaz de tomar decisiones correctas, notamos en nuestras calles la decadencia fruto de un gobierno mal liderado. Xaro Miralles, alcaldesa y Diputada, no ha sabido cumplir sus responsabilidades de manera efectiva, ya que otra edila más deja su cargo, en este caso Filo Agut. El PSOE se encuentra en plena crisis interna, es la segunda dimisión en el seno del ejecutivo local en tres meses. La ciudad necesita cambiar su rumbo de forma urgente y, sobre todo, necesita un líder político con capacidad y experiencia para revertir esta situación.

Cuando votemos al futuro alcalde o alcaldesa de Benicarló, recordemos que también votamos sus capacidades a la hora de gestionar proyectos, a través de los cuales los ayuntamientos se dedican a gestionar el dinero de los contribuyentes, y que son el resultado de unos presupuestos anuales eficientes.

Es fundamental una amplia experiencia en este tipo de gestión. También hablamos de honestidad y transparencia en todas sus acciones y decisiones, para que la ciudad, el equipo técnico y el equipo político tenga confianza en él y en el proceso de gobierno. Un líder debe ser una persona muy comprometida, tanto con su equipo como con todos los ciudadanos, con ideales éticos y siempre con el objetivo de generar un bien para la sociedad. Además, es necesario tener una visión clara y a largo plazo de cómo se quiere mejorar la calidad de vida de la ciudad y estar dispuesto a trabajar para hacerla realidad.

No es tarea fácil, pero conseguir buenos líderes en la política municipal es fundamental para garantizar un gobierno efectivo y una comunidad saludable y próspera. Los votantes deben evaluar las capacidades de los líderes políticos y no votar por colores. Los buenos equipos, bien liderados, son los que resuelven los problemas; no los partidos.

Portavoz de Ciudadanos en Benicarló