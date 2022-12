La història interminable

Pareix una història interminable. Fa només unes setmanes, en aquesta mateixa columna, els explicava com a Vila-real vivim immersos en una pel·lícula de terror en la qual els sustos ens venen de manera cíclica i en forma de pagaments milionaris fruit de la terrorífica gestió de l’urbanisme per part de Partit Popular de la nostra ciutat. Com en qualsevol història de por, l’herència dels empastres del PP ens té reservat un gir de guió inesperat quan pensàvem que ja estava tot encarrilat. I aquest últim esglai ens ha arribat, a punt pràcticament d’aprovar el pressupost, amb els 500.000 euros que ens veiem obligats a pagar encara a dia de hui pels terrenys del Centre de Tecnificació Esportiva.

Els explicava fa unes setmanes que anàvem a fer tots els possibles perquè aquesta sorpresa enverinada no bloquejara els pressupostos municipals i poder aprovar-los abans que acabara l’any. No ha sigut possible: una vegada més, el passat ens condiciona el present i ens obliga a prorrogar els pressupostos per ajustar els comptes, tot incloent aquesta última maçada urbanística que no tindrem més remei que finançar amb préstec. És a dir, a pesar de comptar amb 14 regidors i regidores de 25, una majoria absoluta més que suficient per a garantir la seua aprovació sense problema, de nou encetarem l’any amb el pressupost prorrogat.

I què suposa això? No vaig a dir-los que res. Evidentment, seria molt millor per a tots --per a la ciutadania, els nostres proveïdors, els serveis públics, les entitats, la gestió administrativa...-- poder arrancar l’any nou amb els nous pressupostos ja en vigor o, si més no, aprovats. Però aquest equip de govern ja té experiència i solvència demostrades en la resolució d’aquest tipus de contratemps. Treballarem, com sempre hem fet, perquè les crisis de l’herència del passat ens impacten el menys possible i no afecten al dia a dia dels vila-realencs i vila-realenques.

Els assegure que no és fàcil. No és gens fàcil gestionar el present i assentar les bases del futur d’una ciutat tan viva, dinàmica i exigent com és --i així ha de ser-- Vila-real, quan pel camí has de fer front al pagament de més de 50 milions d’euros per la irresponsabilitat d’un Partit Popular que no pagava a ningú mentre endeutava la nostra ciutat en màxims històrics.

Quan això s’afegeix, a més, a la gestió de la pandèmia, que ens ha suposat un sobreesforç de cinc milions d’euros, i l’impacte que està tenint també en l’Ajuntament la crisi de la guerra d’Ucraïna, amb els costos de contractes i la factura energètica disparats, el resultat pot conduir al desànim. Però, com els deia, estem avesats en la gestió de tempestes. Tenim l’experiència, la capacitat i la il·lusió per a fer-ho.

No sé si serà interminable, perquè la incertesa del sentit de les decisions judicials, la situació socioeconòmica del moment, fan pensar que els nefastos efectes dels empastres del PP de Vila- real en els seus desgoverns no acabaran mai. Continuarem lluitant sense parar per trobar solucions, per minimitzar el seu impacte en el present i futur de la nostra ciutat. Lluitant perquè aquest malson acabe com més prompte millor i no es convertisca en interminable.

Alcalde de Vila-real