Honrar y amar lo nuestro

De pequeña, la emoción de estos días la vivía entre las idas y venidas de clientes que, de buena mañana, acudían a la tienda de comestibles que regentaba mi madre frente a la antigua estación. Eran días de mucho trabajo y dedicación, y de mis padres aprendí justo eso, la vocación de servicio a los demás, sin calendario, ni reloj.

Cuando años después le dije a mi padre que el Partido Popular había pensado en mí para encabezar la lista electoral de Benicàssim, me miró a los ojos y me dijo que me lo pensara, pero que lo único que me podía pasar era que, llegada a su edad, si no lo hacía, me preguntara a mi misma qué hubiera pasado si hubiera accedido. Enseguida entendí que no me iba a quedar con esa duda y es que además de padre, también fue mi mejor amigo y sus consejos siempre fueron oportunos y certeros.

Ganadas las elecciones por mayoría de votos me volvió a dar un consejo de buen labrador: Llaura sempre recte. Desde ese día, y en todo este tiempo, el rigor y la responsabilidad han acompañado cada una de mis decisiones y no me arrepiento. Un consejo seguido al pie de la letra y que junto a los principios y valores inculcados, me mueven con ilusión a seguir trabajando por mi ciudad y por mis vecinos. Así que, con la humildad del primer día y la experiencia aprendida en todos estos años, doy nuevamente el paso y me presento ante todos vosotros, vecinos y vecinas de Benicàssim, para seguir trabajando desde la responsabilidad, el rigor y la moderación, por un Benicàssim que siga siendo el mejor hogar para nuestras familias y para quienes nos elijan para construir su proyecto vital; que nuestro municipio sea el mejor destino, para conocer, visitar y enamorar.

Queremos que cada uno de los miles de visitantes que vienen a nuestra ciudad, queden prendados y hablen de sus experiencias y que quieran volver con ganas. Trabajamos para que cada día Benicàssim sea un lugar mejor en donde desarrollar un proyecto de vida, impulsando el tejido empresarial y asociativo; la conciliación y la formación; así como también, la agenda cultural y las tradiciones. Estas son las cosas que me alientan a seguir trabajando por esta gran ciudad de la que tan orgullosos nos sentimos y así seguir honrando a los nuestros, a lo nuestro, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Feliz 2023.

Alcaldesa de Benicàssim