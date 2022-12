Al Ple de l’Ajuntament de Castelló aprovàvem ahir el pressupost per a l’any vinent. I Compromís estem molt contents per dues raons fonamentals. D’una banda, hem aconseguit que els pressupostos estiguen aprovats dins d’aquest any. Perquè sols així es poden desenvolupar els convenis amb la societat civil. Amb les persones que treballen, per exemple, pel benestar i la inclusió social o amb aquelles associacions que dinamitzen els barris.

D’altra banda, són uns pressupostos socials i progressistes; que se centren que ningú quede enrere, que són el motor econòmic i garanteixen drets i serveis públics de qualitat promovent l’ocupació, l’habitatge digne, i la inclusió social, perquè estem convençuts que és aquesta la millor recepta per a fer front a la inflació.

Com sempre diem la gent de Compromís no és casualitat, que en l’Acord del Grau i de Fadrell, la inclusió social fos el primer punt del programa. Ara, quan més falta fa, l’àrea de benestar social creix, i aquest any complim un dels compromisos de l’Acord de Fadrell, amb la construcció d’un centre de dia per persones amb Parkinson.

En el mateix sentit, si hi ha un dret que garanteix la igualtat d’oportunitats és sense dubte l’educació. Per això, dignifiquem espais, amb la finalització de les construccions dels CEIP Herrero i Vicent Marçà, i el començament de les de Sebastian Elcano i Mestre Canos aquest 2023. I, arribarem a les 500 places en aules de 2 anys, una mesura que, sense dubte, és fonamental per a la conciliació i per a l’estalvi de les famílies.

El nostre objectiu sempre ha sigut que estos pressupostos donen resposta a les necessitats de Castelló, però també facen front als reptes de futur, com l’emergència climàtica. Per això, apostem per la mobilitat sostenible, amb la modernització del servei de bicicas o l’impuls del carril bici; i continuem invertint en la separació de l’orgànica, l’educació ambiental i la presència d’ecoparcs mòbils.

En definitiva, ahir vam aprovar uns pressupostos que són un reflex que la presència en les institucions serveix per a millorar la situació de la ciutat i la vida de les persones. Perquè no tots som iguals, ni és igual qui governe.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló