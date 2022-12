Ilusión renovada

Empezar un nuevo año es casi como dibujar sobre un lienzo en blanco. Proyectamos en él nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestros anhelos y también, porqué no decirlo, nuestros temores. A nadie se le escapa la dureza de los últimos años, la pandemia atravesó nuestras vidas de manera dramática y luego lo hizo la guerra en Ucrania, con la consiguiente crisis humanitaria y sus graves efectos en todo el mundo. El encarecimiento del coste de la vida dificulta el día a día de las economías de las familias y las empresas, que acababan de pasar por el trance de la pandemia y se han topado con otro desafío.

2022 ha sido también el año de la salud mental, en el que hemos puesto nombre y foco a realidades íntimas y cotidianas, que son colectivas y comunes y que deben ser abordadas con suficientes recursos y grandes dosis de concienciación y empatía, sobre todo por lo que respecta a los jóvenes. Esas generaciones que desde 2008 han encadenado crisis tras crisis, viendo mermadas sus posibilidades de independencia, de desarrollo vital y de futuro, y que a la vez son la voz de la conciencia más vívida y lúcida, la voz más comprometida con el cuidado del planeta, la más concienciada con la igualdad y con la lucha por los derechos y libertades.

Y tristemente cerramos también un año con un balance demoledor en lo que respecta a la violencia machista. Solo en diciembre se han registrado 11 asesinatos de mujeres en nuestro país, lo que no hace si no confirmar la necesidad y la urgencia de seguir reforzando todos los servicios destinados a acabar con esta lacra, y seguir luchando por la igualdad en todos los ámbitos. Frente a la negación de tan dramática realidad, toda la acción y la convicción de los poderes públicos y de la ciudadanía para combatir el machismo. Una sociedad democrática, justa y libre no puede permitirse esta situación.

Son muchos los deberes pendientes que nos gustaría ver resueltos, y con nota, en este 2023. Los retos son grandes y siempre habrá desafíos que afrontar. Por eso, es importante estar preparado, y Castelló lo está. El Ayuntamiento cierra un año con importantes hitos de gestión, actuaciones duraderas y con impacto en nuestra ciudad para los próximos años. Tenemos un nuevo Plan General recién aprobado, la herramienta urbanística básica que permitirá el crecimiento sostenible de nuestra ciudad en los próximos 20 años. El consistorio ha salido del plan de ajuste, al que se vio abocado en tiempos del PP por las deudas y los impagos, y esta excelente gestión económica permite a la administración municipal afrontar con autonomía y libertad nuevas inversiones en nuestra ciudad. La salud financiera aporta estabilidad a la institución, que ejerce de motor económico. Además, los datos positivos en materia de empleo, con los registros de paro más bajos de los últimos trece años, y la creación de empresas (1.200 nuevas desde 2015) fortalecen nuestro tejido social y económico.

Son grandes los retos, pero los afrontamos con ilusión renovada. Ese lienzo en blanco que es 2023 tendrá los trazos de nuevos horizontes, de nuevas oportunidades para seguir construyendo, entre todos, un Castelló mejor.

Alcaldesa de Castelló