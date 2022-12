La nit de Cap d’Any a Almenara

Aquesta mitjanit acomiadarem l’any 2022, un exercici històric per al poble d’Almenara on hem aconseguit els espigons per a protegir la Platja Casablanca i que hem demanat al llarg de més de dues dècades. I al mateix temps, obrirem l’any 2023 amb esperança i il·lusió per afrontar nous reptescom la urbanització del Polígon Industrial Barranc de Talavera en el qual portem treballant anys buscant que vinguen empreses i generar ocupació per al nostre poble, i més ara aprofitant el tiró de la Volskwagen. També afrontarem la rehabilitació del Castell, el nou Espai Cultural d’Almenara o la demanda per aconseguir el Centre per a persones amb Diversitat Funcional, junt a noves propostes per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Almenara amb més ocupació, economia, serveis, igualtat i sostenibilitat.

Hui a Almenara volem acomiadar l’any amb la primera edició del sopar de la Nit de Cap d’Any que celebrarem al Pavelló Poliesportiu Cobert, una iniciativa per a que els veïns i veïnes sopen amb harmonia per a rebre el nou any. Així, amb el plantejament d’un sopar de pa i porta volem fomentar que la gent, si així ho desitja, puga comprar els sopars en els establiments que han preparat menús especials al poble, buscant també dinamitzar l’economia local. Al mateix temps, repartirem taronges per a les campanades, que es podran veure en directe a través d’una pantalla gegant. D’aquesta manera el que volem es reivindicar la nostra fruita, la nostra taronja, i al mateix temps, recolzar al sector citrícola. Al mateix temps també repartirem cotilló i posarem les taules i cadires per al centenar de persones que s’han inscrit prèviament. I després de les campanades tot el poble estarà convidat a la gran festa de Cap d’Any en la carpa que habilitarem amb la música dels nostres dj’s locals Serrano i Ángel Vidal, recuperant les celebracions que ja fèiem abans de la pandèmia. Així, a més d’oferir una proposta d’oci als nostres veïns i veïnes per al Cap d’Any, també busquem que la gent es quede al poble i que ací s’ho passe bé i no agarre el cotxe aquesta nit tant especial. Finalment, acabe aquest espai d’opinió desitjant un feliç any 2023 a tots els veïns i totes les veïnes d’Almenara, així com també als lectors i lectores de Mediterráneo. Que en 2023 regne l’harmonia, la pau, la convivència, la igualtat i que els somnis i desitjos de tots i totes es facen realitat. Bon any nou! Alcaldessa d’Almenara