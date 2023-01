Desaladoras, Azud y Moncofa

Empezamos el año 2023 con la mala, malísima noticia, que el caso Azud (el pago de comisiones para financiar ilegalmente al PSOE entre 2004 y 2012) parece ser que también tiene ramificaciones en Moncofa. A lo largo de un informe de 377 páginas,la UCO desgrana el modus operandi de la presunta trama corrupta vinculada al PSOE valenciano. Presuntas mordidas que estaban relacionadas con actuaciones urbanísticas, desaladoras y campos de gol. Especialmente destacan las obras relacionadas con Acuamed, dependiente del gobierno central. El procedimiento era muy similar, obras promovidas por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero que ayudaban a financiar actos de campaña del Partido Socialista en la oposición en la Comunidad Valenciana.

En la mordida que afecta a la población de Jijona, se habría producido la mayor de las comisiones ilegales detectadas, hasta ahora, por la Guardia Civil en la investigación: dos millones de euros que serían repartidos a partes iguales entre José Luis Vera, abogado histórico del PSPV, y el propio PSOE.

Y según la investigación de la UCO parece ser que el extesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña, habría intervenido en el contrato para la adjudicación de la construcción de la desaladora de Moncofa, por un importe cercano a los 51 millones de euros. Y en marzo de 2008 una de las mercantiles utilizada por la trama para realizar pagos presuntamente emitió una factura, por 70.817 euros, a la adjudicataria de la obra con la finalidad de pagar una serie de servicios prestados en beneficio del PSOE con motivo de las elecciones nacionales. Mientras, la persona que habría abonado todo este dinero habría sido el empresario Jaime Febrer, defendido por Manolo Mata, exportavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas desde 2015 hasta 2022.

Las Cortes Valencianas han aprobado ya una comisión de investigación que Puig, el jefe, se niega a poner en marcha. Mientras se habla de comisiones del 6%, el doble del famoso 3% catalán, aquí no ocurre nada. Parece como si hubiera existido una corrupción mala, y otra corrupción no tan mala, o con la que no pasa nada.

No debería ser así, la corrupción nos roba a todos, corroe los principios de la democracia y debe ser despreciada y juzgada férreamente, sin distinciones. Lamento profundamente el silencio de todas aquellas voces que antes clamaban por la justicia y ahora callan.

*Alcalde de Moncofa