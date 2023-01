Encara queda Nadal

La Festa de Cap d’Any que vam organitzar des de l’Ajuntament per a donar la benvinguda al 2023 va ser un èxit. Feia molts anys que la plaça del Centre no estava tan plena per a les Campanades. Amb això vam complir amb el primer objectiu que ens havíem marcat amb l’organització d’este esdeveniment: que la gent tornara a reunir-se davant de l’ajuntament per a prendre el raïm (o cada vegada més, gallets de taronja) i brindar pel nou any amb la resta de la ciutat.

El segon objectiu era que els grups amics de totes les edats, parelles i famílies tingueren una alternativa d’oci gratuïta, sense haver d’agafar el cotxe i sense eixir de la ciutat. També ho vam aconseguir amb l’actuació de l’Orquestra Atlántida Show. Vam celebrar el Cap d’Any com mai ho havíem fet, totes i tots junts en un èxit de participació sense precedents. Vam batre les previsions que teníem i sobretot vam quedar satisfets perquè els vallers i valleres van gaudir i es van divertir.

I el més important és que ho van fer amb responsabilitat i amb respecte pels altres. La Vall va tornar a ser un exemple i no es va produir cap incident malgrat la gran afluència de persones. A això també va contribuir el dispositiu especial de seguretat que vam muntar, amb el reforç del torn nocturn de la Policia Local. També amb un servei d’ambulància i bombers que afortunadament no van haver d’actuar. Hui el personal de neteja també ha treballat per a netejar la zona i deixar-la en condicions.

Amb la satisfacció d’haver complit amb els objectius de la festa, és moment també de desitjar un feliç 2023 a tots els vallers i valleres. Este serà un any ple de reptes i decisiu en molts aspectes. Però estem preparats per a assolir-los, amb l’experiència d’estos quasi huit anys de govern i amb la il·lusió del primer dia per a seguir fent avançar la Vall en tots els àmbits.

Tenim un projecte de ciutat i no és moment d’aturar-nos, amb el pont de connexió dels polígons en construcció i amb la tramitació d’una proposta per crear 700.000 m² de sòl industrial perquè noves empreses s’instal·len ací i les que ja estan puguen créixer. També amb les obres del segon pavelló poliesportiu municipal a punt de començar (al febrer) i amb els últims terminis per a escometre la construcció del nou CEIP Rosario Pérez. Sense cap dubte, este 2023 serà intens i assentarà les bases del nostre futur com a ciutat.

Però encara ens queda Nadal en este inici d’any i moltes activitats sobretot per als més menuts. Fins al 4 de gener seguirà la programació de Nadal als barris, un espectacle amb animació musical i contes nadalencs i amb la visita dels patges reials per a recollir les cartes amb els desitjos dels xiquets i xiquetes. I el dia 5 serà màgic amb l’arribada dels Reis Mags i amb la tradicional cavalcada, que enguany recupera la normalitat. També tenim una promoció per la qual amb la compra d’una entrada d’adult a les Coves de Sant Josep es regala una de xiquet. Sense oblidar la Fira d’Atraccions, que fins al dia 8 de gener estarà oberta. Acabeu de gaudir d’estes festes!

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó