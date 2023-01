Mahsa Amini

Detenida en Teheran, a donde había ido con su hermano de turismo, el 13 de Septiembre por no llevar bien puesto el velo. El 16 falleció a consecuencia de los malos tratos recibidos en comisaría. Eso ha desencadenado una ola de protestas en esa república teocrática islámica con miles de manifestantes sufriendo una brutal represarión que ha causado cientos de muertos.

No es de extrañar en un país como Irán bajo la presidencia de Ibrahim Raisi, un integrista que con su policía de la moral hace la vida imposible a las mujeres iraníes que no tienen ningún derecho. Al igual que a los homosexuales que son considerados delincuentes. No hay libertades civiles, ni derechos humanos y sí torturas y ejecuciones, y boicotean al relator de la ONU. Es curioso que los movimientos feminazis europeos tan activos en las democracias occidentales no dicen ni pío o algún comunicado teórico para disimular. Y que partidos como Podemos cobraran del gobierno de este país no sé muy bien para qué y que no se les caiga la cara de vergüenza. Lo último es que arma con sus drones asesinos a Putin, con los que mata tantos ucranianos.

Esta gentuza es un peligro para su pueblo en particular para el femenino. Y para la comunidad internacional, que debería reaccionar más pronto que tarde, que es lo que suele hacer porque ya sabemos cómo funcionan los fanáticos religiosos dedicados al terrorismo y al asesinato de infieles. Y apoyar a los iraníes que tienen el coraje y el valor de salir a la calle y jugarse la vida para intentar derrocar a estos sátrapas y conseguir lo que todos queremos, libertad.

*Notario y doctor en Derecho