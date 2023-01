Cinco meses antes de las elecciones, el PSPV, Compromís y Podemos nos venden todo lo que no han hecho en años y unos presupuestos con un préstamo de 10 millones de euros, 400.000 euros de ingresos por multas de tráfico, confianza en los fondos europeos y bonos para comercios de la Avenida del LLedó, que la han remodelado con un pavimento sin encanto de La Roda (Albacete) olvidando a la cerámica de Castellón que la hubiera embellecido y convertido en referente de nuestra ciudad. Otra oportunidad perdida.

La hemeroteca, archivo de la realidad, dice que llevamos estancados más de cuatro legislaturas y que cada día nos alejamos más de Valencia y Alicante. Como alcaldable quiero cambiar el chip de pasotismo por uno de audaces emprendedores que ponga a Castelló en el mapa.

Al centro histórico hay que embellecerlo y hacerlo atractivo, requiere dinamismo y por tanto fácil acceso y a su comercio apoyarlo. En turismo, 1,3 millones de euros presupuestado. Todo gasto requiere resultados, el dinero público no se puede ir por el sumidero de la inconsistencia.

Pensemos en el alumbrado navideño de la ciudad de Vigo, espectacular, una inversión que genera riqueza y la pone en el mapa. Alicante, su belén gigante, un atractivo turístico para la ciudad en invierno.

Basta ya de vendernos humo los unos y los otros. No podemos seguir con el quítate que me pongo yo bipartidista. La memoria cortoplacista y conformista no nos puede seguir llevando a las urnas a piñón fijo. Si miramos 20 años atrás y vemos fotografías de nuestras principales calles comprobaremos la ralentización.

Castelló es de todos. Mi compromiso es la sostenibilidad, la innovación y la transparencia absoluta en la gestión. Con un solo objetivo, poner a Castelló en el mapa.

*Candidato a la alcaldía de Castelló por Ciudadanos