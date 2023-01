Construint el millor present i futur

Acabem d’estrenar un nou any que desitge que sigue una oportunitat perquè aquest món aconsegueixi la pau i la solidaritat i totes les persones puguen ser felices i poder complir els seus reptes i il·lusions. Al Grau, l’última nit de l’any van gaudir d’una trobada sense restriccions després de la pandèmia. Va ser un comiat d’any entranyable, una celebració entre veïnes i veïns que ens estimem, perquè el Grau creix amb la convivència ciutadana.

Vull, així mateix, desitjar el millor per a les persones majors que enguany comptaran amb el nou Centre d’Envelliment Actiu. Un projecte de l’Ajuntament que és referent en les polítiques dedicades a aquest col·lectiu tan important. A més, continuem treballant per elles i per ells amb les activitats i la vida compartida a través de l’àmplia oferta de cursos de formació, de salut i d’oci.

Gestió d’ajudes

També vull desitjar el millor per al comerç, un sector dels més afectats per les crisis que venim sofrint. Són situacions molt complicades davant les quals l’Ajuntament no ha baixat la guàrdia, treballant des del primer moment en la gestió d’ajudes i subvencions dirigides a pal·liar les conseqüències d’aquestes situacions.

Des de la Regidoria d’Innovació Comercial hem aprovat diverses línies de subvencions, així com l’emissió de bons comercials que han dinamitzat la resposta ciutadana. Continuem estant al costat, com sempre, del comerç. Després dels bons comercials a nivell general del passat desembre, s’han sumat els bons per als comerços de l’Avinguda Lledó que podran sol·licitar-se fins al dia 10 de gener. No deixem enrere a ningú. Mai ho hem fet, malgrat els qui s’obstinen a dir el contrari des d’una dreta que només sap confondre i manipular. Treballem per a construir el millor present i futur.

