Per als Reis, no tries sexisme

M’agradaria començar aquest article felicitant el nou any a totes i tots els lectors i a la ciutadania de Castelló. Seguim en època nadalenca i encara han de vindre els Reis d’Orient, això vol dir que moltes persones esperen els seus regals amb molta il·lusió. En un moment en què hem de triar què regalarem, sobretot als infants, és possible que sense adonar-nos estiguem reproduint estereotips molt negatius per a la nostra societat, ja que tradicionalment als joguets se’ls ha imposat una divisió sexista atribuint a les xiquetes una categoria de jocs i als xiquets altra.

Els missatges que reforcen els estereotips estan presents a tot arreu, des d’anuncis fins a catàlegs de joguets o dibuixos animats. És molt habitual veure anuncis de cotxes, avions, superherois, esports i fins i tot armes, amb els xiquets exclusivament com a protagonistes. Un tipus de joguets que transmeten que el seu lloc està fora de casa, explorant, salvant el món, sent actius, força i acció. D’altra banda, encara podem veure anunciats bebés, carrets, maquillatge, perruqueria, veterinària o material de neteja on les protagonistes són elles, transmetent delicadesa i la idea que el seu lloc és dins de casa dedicant-se a les cures.

Respecte i tolerància

Hem de trencar amb aquesta dinàmica sexista, començant pels regals. No obstant això, per a transformar la realitat, la millor eina que tenim al nostre abast és l’educació, pública i de qualitat, la que ens ensenya valors com el respecte i la tolerància i ens ajuda a créixer en igualtat, així com les tasques de sensibilització i, en definitiva, les polítiques públiques que tenen la perspectiva feminista com a marc de referència.

És important que, des de les institucions, dediquem els recursos públics necessaris per a garantir polítiques feministes que milloren la vida de les persones i que facen front al sexisme i al masclisme. Mentre els partits de la dreta volen retallar en polítiques d’igualtat, aquest govern i els pressupostos són una garantia per a continuar fent de Castelló una ciutat més amable i feminista.

Regidora de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló