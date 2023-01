Carta als Reis d’Orient

Benvolguts Reis d’Orient, dijous torneu a Borriana. Com sempre, arribareu amb barca al port, i al moll centenars de famílies estaran esperant-vos. Després, desfilareu pels carrers de la ciutat i en arribar a l’Ajuntament, com a representant de tota la ciutadania, us donaré la clau que obri tots els panys perquè, a la nit, pugueu visitar totes les llars per a repartir els regals anhelats.

Borriana vos acollirà amb tot l’entusiasme que sempre hem demostrat, i hem preparat activitats inclusives perquè qualsevol xiquet o xiqueta puga gaudir-les, incloent-hi aquelles persones amb algun tipus de diversitat. Per a la cavalcada de Reis, des de l’Ajuntament i Espai Autisme hem preparat un tram sense estímuls sonors en una zona senyalitzada perquè xiquets i xiquetes amb TEA puguen gaudir de la desfilada sense sorolls. A més, els caramels que es repartiran seran aptes per a celíacs.

Enguany, estimats Melcior, Gaspar i Baltasar, com a alcaldessa de Borriana i tenint en compte les situacions viscudes els darrers anys, vull demanar-vos novament salut i prosperitat per a tota la ciutadania de Borriana i, especialment, que no vos oblideu de cap xiquet i xiqueta, perquè els arribe la vostra màgia.

Responsabilitat i prudència

Al veïnat de Borriana, només li demane que continue demostrant la responsabilitat i la prudència que l’ha caracteritzat aquests últims anys, i que no perda l’esperança, perquè aquest terrible malson encara present està quasi vençut. També demane per a Borriana, encara que no als Reis, sinó a l’Administració –autonòmica, central i europea– que arriben les inversions necessàries per a créixer i mirar al futur amb esperança.

Hem començat un nou any i el govern municipal a Borriana continua treballant de valent, cada dia, per a millorar la ciutat, impulsar nous projectes i solucionar els problemes de les persones. Des del govern municipal, seguirem aquesta línia de treball amb força i il·lusió, amb fets i raons. Tanmateix, amb la voluntat de fer-nos nous propòsits, volem demanar-vos per al futur, Majestats, uns companys de corporació crítics amb la gestió de govern i constructius en les propostes, que abandonen l’insult i el discurs de l’odi i s’instal·len en el respecte i la paraula.

Ara que acabem de començar 2023, hem de guardar en el record tot el que hem viscut en 2022 i totes les persones que han format part de la nostra vida, però també hem d’obrir una finestra al futur. Les situacions passades ens han deixat clar que la millor manera de resoldre els problemes importants és amb la participació de totes les persones, i que la responsabilitat individual és la pedra angular de les solucions col·lectives.

La xicalla de Borriana, però també les persones majors, mereixen que la vostra presència en una nit tan especial continue omplint els seus cors d’il·lusió i de felicitat. Majestats, a Borriana vos esperem!

Alcaldessa de Borriana