Prioridades 2023

Normalmente titularía este artículo Propósitos para este 2023. Como en una carta a los Reyes Magos me centraría en escribir sobre los objetivos que debería tener un gobierno municipal para gestionar la ciudad y mejorar la vida de los castellonenses. Seguro que no olvidaría que el 28 de mayo hay elecciones municipales, algo que permite que los vecinos de Castellón tengan la oportunidad de evaluar los últimos cuatro años, conocer las propuestas de los diferentes partidos políticos y elegir a quién dan su confianza para los cuatro años siguientes.

Pero no puedo hablar de propósitos cuando lo más importante para los castellonenses, las prioridades de verdad, no están cubiertas. El tripartito que lidera el PSOE con sus socios (a cuál más excluyente) vive en una distopía. Los socialistas estiman que en lugar de crear líneas de ayudas directas o indirectas para aliviar a las familias castellonenses ante el alza de los precios y las hipotecas, es más prioritario destruir un monumento resignificado como a Todas las víctimas de la violencia en 1979 por un gobierno democrático, liderado por un PSOE de centro izquierda. El tripartito considera más urgente gastar cerca de 80.000 € destruyendo una parte del BIC del Ribalta, que apoyar a los comercios que pueden cerrar porque el Ayuntamiento no les paga los bonos comerciales y la Generalitat de Puig les reclama que devuelvan las ayudas del covid.

IPC en máximos

Como decía al principio, esto no va de propósitos, es cuestión de prioridades y en eso el PSOE y sus socios lo tienen claro. Priorizan derribar una cruz en lugar de ayudar a los castellonenses cuando el IPC está en máximos. En Navidad eliminarán la cruz, pero olvidan que los vecinos decidirán sus prioridades en mayo.

Secretario general y portavoz adjunto PPCS