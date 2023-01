Uno de enero, paseando con mis amigos por el Maestrazgo de nuestra provincia. Hace fresco, pero no frío como era de esperar cuando subes en invierno hacia las tierras altas de interior. El viento nos molesta un poco y nos obliga a cerrar los ojos en todas las fotos. Y los aerogeneradores, excepto dos, están todos parados. Y aquí empiezan las teorías conspiranoides. Es normal después de una noche casi sin dormir y con problemas digestivos.

Míralos --dice uno-- con el viento que hace y todos los molinos parados. Eso lo hacen para que la energía nos salga más cara.

No sé –le digo yo-- no creo que haya ningún empresario que quiera perder dinero teniendo parada su inversión.

Lo que tú digas, pero no es normal con el viento que hace que estén parados --dice otro--. Es una vergüenza.

¿No será que hoy es domingo, uno de enero y festivo y las industrias están bajo mínimos y las calefacciones no hacen mucha falta? –intento contraargumentar--.

¿Y qué? --me dicen--.

Acumuladores

Pues que como no se han inventado los acumuladores de tanta energía eléctrica que nos permitan guardarla para cuando hagan falta… Si no hay consumo, ¿dónde la dejamos? Y por eso los aerogeneradores no pueden producir energía, porque no pueden volcarla a la red eléctrica. Vamos, eso me parece a mí.

Pues se la vendemos a Francia --me dicen--.

Es que en Francia también es domingo y uno de enero como aquí --remato yo-- y me imagino que los franceses descansarán igual que nosotros. Y lo del frío en invierno está pasando a la historia en toda Europa.

Igual va y tienes razón --me contestan dándome la primera victoria argumental del año--.

