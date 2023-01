Al 2023 amb els deures fets

Acabat de finalitzar el 2022, i abans de centrar-nos de ple en els pròxims reptes, m’agradaria fer balanç d’un any que recordarem, especialment, per haver recobrat la normalitat. Almenys, quant a restriccions. Així, després de dos anys de limitacions, suspensions, etc. per la pandèmia, per fi hem recuperat l’Alcora Viva en tota la seua essència, amb la posada en marxa de nombroses activitats culturals, socials, esportives, lúdiques, infantils...em tornat amb més força, si cap, ja que el nostre poble està més viu que mai.

2022 ha sigut molt important en l’àmbit local per ser l’any en què s’ha impulsat la primera Estratègia Europea de l’Alcora i en el qual ens han concedit les primeres ajudes, més de 620.000 euros, per a materialitzarla. Enguany vam presentar també en societat un altre pla estratègic, l’Alcora 2030, un full de ruta que aglutina tots els projectes de present i futur --els de l’estratègia europea i més-- claus per a continuar millorant i transformant l’Alcora. Un d’eixos projectes, finalitzat l’any passat, és la remodelació integral d’una de les principals artèries de la nostra població, el carrer Enrique Grangel Girona, un clar exemple de l’urbanisme del segle XXI que està impulsant l’Ajuntament. Residència per a la tercera edat Dins del nostre full de ruta destaca també un projecte molt demandat, la construcció d’una residència per a la tercera edat. En 2022 vam poder anunciar ja la consecució dels terrenys, un primer pas fonamental per al seu desenvolupament. A més a més, es va adjudicar un altre esperat servei, el centre de dia. Totes dues iniciatives serviran per a millorar considerablement el benestar dels nostres majors. En la línia de recuperació i valorització del patrimoni alcorí, un dels grans puntals d’aquest equip de govern, l’any passat va culminar la rehabilitació del Castell de l’Alcalatén, es van aconseguir més ajudes per a continuar amb la posada en valor de la Reial Fàbrica i va començar la recuperació de la històrica Torre del Repés. D’altra banda, amb l’objectiu de continuar potenciant el pulmó verd de l’Alcora, en 2022 es van realitzar tres nous projectes al paratge de Sant Vicent. Així mateix, es van executar nous projectes de modernització i millora d’infraestructures als nostres polígons industrials. L’any passat, a més, va començar a caminar la remodelació de l’emblemàtica Pista Jardí, amb la posada en marxa d’una consulta ciutadana. D’altra banda, es va incrementar el pressupost del contracte de manteniment, es va impulsar el WhatsApp d’incidències i vaig continuar traslladant setmanalment el meu despatx al carrer per tal d’incidir en l’atenció directa als veïns i veïnes i donar una resposta eficaç a eixes xicotetes obres que serveixen per a millorar, i molt, el seu dia a dia. Objectius rellevants En resum, en 2022 es van materialitzar nombroses actuacions, aconseguint rellevants objectius, això sí, sense perdre de vista la responsabilitat econòmica. Un clar exemple és que l’any es va tancar amb el deute més baix dels últims 16 anys. També vull destacar que, recentment, s’ha anunciat l’arribada a l’Alcora de nous projectes empresarials, grans inversions que suposaran una important injecció econòmica per a les arques municipals, cosa que ens possibilitarà abaixar impostos en 2024. Són només alguns exemples, però posen en relleu que, parlant en clau de gestió municipal, 2022 ha sigut un any molt productiu per a l’Alcora. Un any que va finalitzar amb l’aprovació per unanimitat d’un pressupost rècord de 18,8 milions d’euros que ens permetrà continuar fent camí i assolint noves metes, ja que, encara que s’ha avançat molt i els deures estan fets, tenim encara al davant molts reptes per culminar. A pel 2023! Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló