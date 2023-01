Deseos reales

Como cada cinco de enero, la magia inunda cada uno de los rincones de Benicàssim con la visita de los Reyes Magos. Una noche llena de ternura, inocencia e ilusión en la que disfruto observando la mirada sorprendida de miles de niños que esperan impacientes su llegada.

Siguiendo la tradición, este año a los magos les voy a pedir salud para continuar llevando adelante mi trabajo al frente del Ayuntamiento, como alcaldesa, procurando cada día el bienestar de mis vecinos y vecinas, trabajando por potenciar el crecimiento de Benicàssim. Una ciudad innovadora, atractiva y abierta, en constante transformación, que crece con la llegada de nuevas familias que saben que aquí encontrarán servicios de calidad para poder llevar adelante su proyecto vital conciliando vida personal, familiar y laboral.

Así, el proyecto Benicàssim The Place to Become ha conseguido atraer hasta nuestro municipio a profesionales y jóvenes familias venidas de otras partes del mundo. Aquí han encontrado una ciudad abierta, amable y hospitalaria. Una ciudad para ser vivida y en un entorno único, con políticas pensadas para mejorar su día a día y servicios públicos que quieren ser útiles, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años o los libros y material escolar necesario para la educación de sus hijos.

Municipio pionero

Somos un municipio pionero y ejemplo de buenas prácticas y transparencia porque las personas siempre han estado en el epicentro de todas nuestras políticas. Pero para seguir avanzando no nos bastamos solos y necesitamos la ayuda del Gobierno, Generalitat y Diputación, al servicio del ciudadano.

Al Sr. Sánchez le pido una entrada digna a nuestra ciudad por la N-340 y que sufrague con prontitud el coste de la desaladora. Al Sr. Puig y Gobierno de Compromís, que recuerden abrir cuanto antes el Ceam, pues los vecinos no entienden tanto retraso. Que planifiquen bien las vacaciones del personal sanitario y podamos abrir los ambulatorios de verano y que, por fin, se decidan a aperturar el centro médico de la zona sur, así como construir una depuradora para no depender de la de Castellón. A la Diputación, que invierta más en la lucha contra los mosquitos para que no arruinen el verano a ningún vecino y que sus inversiones anunciadas para Benicàssim, sean reales y no luz de gas.

Alcaldesa de Benicàssim