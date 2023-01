En la meua casa som més de Reis d’Orient que del Pare Noel. El meu rei preferit sempre ha sigut Baltasar, i mai m’ha caigut especialment bé Melcior perquè un any, a la plaça Major de Castelló, va tenir la brillant idea de nomenar als xiquets que s’havien portat malament, i em va nomenar a mi, «Sara, Ignacio, Alberto, a esos carbón», la meua cara d’estupefacció i terror era enorme, perquè jo era un bon xiquet i el que estava passant era extremadament injust.

Amb el pas dels anys la màgia dels Reis va anar desapareixent, em vaig reconciliar amb Melcior i els dies abans de la nit de Reis me’ls passava buscant els regals per casa. Com vostés comprendran, l’edat ens canvia, i quan escrivim la carta als Reis, canvia allò que volem. Aquest no és un any qualsevol, és un any electoral i com saben, servidora i l’equip de Compromís, tenim un projecte de governar la nostra ciutat. I sabem molt bé que no està la petició en la carta als reis, perquè els vots no es regalen. Es treballen i la ciutadania els presta durant quatre anys a qui considera oportú i representa un projecte més adient.

Per això, a aquest 2023 ens hem ficat el propòsit de fer una bona campanya, i als reis d’Orient sols els demanem que ens ajuden a fer que els puguem explicar amb claredat a la ciutadania la feina feta, els reptes de present i futur que tenim, i les polítiques valentes que realitzem i realitzarem, per poder viure al Castelló i el Grau que totes i tots volem, i per garantir drets i oportunitats.

Ho enfanga tot

Una ajuda clau perquè el bipartidisme, que sembla que torna, ho enfanga tot. Perquè ho polaritzen tot, crispen el discurs, i després demanen moderació i es venen com a mesurats, quan realment l’únic que ofereixen és una gran dosi d’immobilisme, que ara no necessitem.

Un exemple ben clar és la situació que afecta el sector del taulell, a causa de la factura energètica i en concret del gas. Una situació que afecta milers de famílies i desenes d’empreses que treballen en un dels motors econòmics de les comarques de Castelló.

La setmana passada es van anunciar ajudes estatals, que han tardat massa a arribar. Ens van dir als quatre vents que serien 950 milions, prop del 1.000 que hagueren sigut necessaris per al sector. Però, prompte la propaganda va deixar pas a la realitat, eren la meitat, compartits amb altres sectors, deixant de costat les empreses d’esmalt... Lluny del model d’ajudes italià, que ara ha copiat Portugal i que Compromís proposàvem.

Però l’argumentari i la propaganda ja estan activades, obviant que el problema amb el preu de l’energia va arribar abans que la guerra, que les males decisions amb el Sàhara occidental han afectat la nostra economia, i que ha de ser el govern de Madrid qui, per fi, ajude al motor de la nostra economia.

Som i serem clau aquells que fem polítiques valentes, escoltem al territori i a la ciutadania. Cal que tinguem la força necessària per a fer de la política eixa ferramenta útil que fa front als reptes i transformacions socials i econòmiques que garanteixen el nostre benestar. Aquest serà un gran any, gaudisquen d’ell.

Portaveu de Compromís a la Diputació i a l’Ajuntament de Castelló