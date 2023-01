Renovem lideratges i il·lusions

Han sigut 8 anys al capdavant del projecte de Compromís a Benicarló i, des d’un costat o altre, des de govern o oposició he fet el possible per mantenir la màxima sensatesa política, la disposició d’asseure amb qualsevol oponent polític i parlar, en un ambient de respecte i tolerància, de qualsevol tema, pensant, per damunt de tot, en el bé de tot el conjunt de la societat benicarlanda.

Han sigut 8 anys de satisfacció, de fites complides i d’agraïment a tota la gent de Compromís Benicarló, perquè sense la predisposició i l’esforç del nostre equip, tot el treball fet no haguera lluït. Però en la política, on tot és temporal, si els temps s’allarguen massa es corre el risc de personalitzar en excés els projectes. Per això, hem decidit que calia renovar. Lideratges i energies. Perquè així es renoven les il·lusions, amb el dinamisme de les noves incorporacions. Candidata a l’alcaldia Nuria Isern serà la nostra candidata a l’alcaldia. Dona, jove i valenta. Representant els valors del feminisme i la igualtat. Reivindicant que els càrrecs públics i els lideratges quan estan representats per dones, enforteixen les nostres societats. Nuria representa la il·lusió del canvi, combinada amb la capacitat de treball i el convenciment de lluitar per traure el millor de Benicarló. Nuria és Benicarló. Eixe coneixement del poble, dels fils que mouen i uneixen a les persones, eixa sensibilitat cap a la nostra gent són, sense dubte, les qualitats necessàries per a ser la millor alcaldessa: preparada, sensible i creativa. Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicarló