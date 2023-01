José Vicente Forment ha sigut tot un referent per al poble d’Almenara en tots el sentits. Al llarg de tots aquestos anys ha transmès la seua passió per l’esport. La seua vida. Gran persona, amb uns enormes valors humans i esportius ha destacat en tots els aspectes, impulsant en gran mesura l’esport local. Forment, és hui en dia, un orgull i un referent per a moltes generacions.

Per la seua gran feina, i per la seua gran trajectòria i pel foment de l’esport local hem pensat que es mereix un gran reconeixement per a donar-li les gràcies per tot, i per això, el Camp de Futbol 8 d’Almenara portarà el seu nom, el de José Vicente Forment.

A Forment, molts el coneixeran per la seua gran trajectòria futbolística. Especialment pel famós gol al Celta en el descompte que obria les portes al títol de la Lliga per al Valencia CF en la temporada 1970-1971. Forment va brillar com a jugador al Valencia CF (passant pel Mestalla) i també va jugar a dos equips referents de la nostra terra, el Castelló i el Villarreal, l’un al principi de la seua carrera i l’altre al final. Això ha fet que siga referent de molts futbolistes locals.

Apassionat per l’esport

Però també ha sigut un home apassionat per l’esport. I per això s’ha dedicat a impulsar tot tipus d’esport a Almenara, començant per les primeres activitats esportives municipals, seguint per les primeres curses al poble o fomentant el futbol, creant l’Escola de Futbol, que podem dir que es l’embrió de l’actual escola municipal i de l’Almenara Atlètic.

A més, Forment ha transmès els seus valors a tot arreu. Treball i foment de l’esport. S’ha convertit en un gran referent per a moltes generacions i es més, és un gran ambaixador del seu poble, d’Almenara, que porta per tot arreu.

Per tot açò i molt més, i per a donar-li les gràcies per tot el que fa i ha fet, el Camp de Futbol 8 d’Almenara portarà el seu nom, el de José Vicente Forment. Un camp que a partir del dilluns estarà en obres, ja que es va a remodelar per complet amb una nova gespa artificial, porteries, banquetes... o siga, un gran canvi, per a tindre una gran instal·lació on es puga gaudir de la pràctica del futbol a l’espai de la Corona. Una obra que tindrà una inversió d’uns 48.000 euros i que vindrà finançada gràcies al pla Castelló Avança de la Diputació de Castelló. Les obres, com dic, començaran dilluns, i molt prompte, el Camp de Futbol 8 José Vicente Forment podrà acollir els primers partits.

Alcaldessa d’Almenara