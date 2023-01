Aquest és el meu fill

Per commemorar, agrair i revifar el nostre bateig sacramental, som avui cridats a celebrar el baptisme de Jesús a mans de Joan el Baptista. A tots els evangelis el relat del Baptisme de Jesús amb la proclamació de la veu des del cel fa de preludi al seu Ministeri públic.

L’evangelista Mateu és l’únic que explicita les reticències del Baptista que no volia admetre Jesús al seu baptisme de conversió dient: «Soc jo el qui necessito que tu em bategis. Com es que tu vens a mi?». El raonament és contundent: cada ritus baptismal té la força d’aquell de qui prové.

El diàleg de Jesús amb Joan respon a la qüestió de per què el Messies volgué rebre un baptisme definit com «de conversió i de penitència». Jesús dona la resposta: convé que complim d’aquesta manera tot el que és bo de fer. L’expressió de la versió litúrgica catalana descriu el text que literalment parla de «tota justícia», com sí ho diu la versió litúrgica castellana, indicant el projecte salvador de Déu. Quin pla de Déu pot reclamar que el Fill Unigènit de Déu es posi a la fila dels pecadors necessitats de penitència i conversió?

El discurs de Pere a casa de Corneli destaca que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres, perquè acull tothom qui creu en Ell i fa el bé. Però també diu que va adreçar la seva paraula a Israel anunciant-li l’Evangeli de la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots. Això preguem al Salm Responsorial: Que Déu beneeixi el seu poble amb el do de la pau.

La carta-homilia als hebreus comença recordant que en els dies definitius Déu ens ha parlat en la persona del Fill, únic Gran Sacerdot (He 2,17-18) que calia fes en tot semblant als homes per esdevenir així de debò Gran Sacerdot digne de confiança.

Avui rebre el Baptisme no té ressonància social, moltes famílies no li donen la importància que realment té. Cal una veritable conversió vers una consciència de fe cristiana sobre aquest sagrament.

Donem-ne gràcies a Déu pel Bateig.

*Administrador diocesà de Tortosa