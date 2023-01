La garrotada de gener

Tothom comença l’any entre queixes per la garrotada econòmica per les despeses de Nadal i els propòsits en encetar-lo. Per ajudar a que la garrotada siga menys dura estaria bé per exemple alleugerir les càrregues en impostos que cobra el nostre Ajuntament i que en esta legislatura s’han incrementat considerablement. Ara bé, fer-ho possible infeliçment no està en mans de la majoria absoluta dels actuals gestors, que reiteradament han afirmat la seua manca de fe en esta mesura.

Per fer possible esta baixada caldria començar per deixar de perdre tantes subvencions grans i menudes, perquè com diuen les nostres iaies de mica en mica s’omple la pica. Una altra de les absurditats que sentim en este debat és el desafiament dels socialistes perquè Compromís diga en què estalviaria i —s’entén— a qui deixaríem per tant de subvencionar. Si caiem en esta trampa sofista i clientelar és ben fàcil de preveure les conseqüències: si li les lleves a algú, perds els seus vots. No és cap proposta benintencionada, sinó tot el contrari. Al mateix temps amaga una manca de capacitat d’assumpció de les responsabilitats que els són pròpies com a govern de majoria absoluta.

Enguany molts voldrem aprimar-nos i menjar més sa. Doncs bé, exactament això és el que cal fer amb l’administració. No per deixar-nos famolencs, sinó al contrari, per aconseguir ser més forts i àgils! Per descomptat com a progressistes Compromís creu en la necessitat que els nostres impostos es posen al servei d’una societat més justa i solidària.

Tanmateix, l’Ajuntament de Vila-real viu en una dinàmica viciada de manca de democràcia i gestió molt millorable. El propòsit de Compromís per Vila-real és que enguany això canvie per fi, si la gent vol.

*Regidor de Compromís per Vila-real