Cosas de los Reyes Magos

En la segunda mitad del año 2022 y entrando el año nuevo 2023 empezamos a recuperar antiguas tradiciones anteriores a la pandemia: fiestas patronales de los barrios, festejos de Navidad, Reyes Magos..., y los vecinos ya se empiezan a sentir casi como antes de la pandemia.

Con la llegada de los Reyes Magos es tradición pedir deseos para que se cumplan durante el año que acaba de entrar. ¿Y qué deseos le queremos pedir los vecinos al 2023? Le pedimos que cuenten más con las asociaciones de vecinos y por extensión con sus vecinos para proyectos importantes para la mejora de la ciudad y de sus barrios.

Esas personas que cada día se despiertan, salen a la calle y demandan consuelo y auxilio al más cercano de sus allegados, en este caso y siempre con las asociaciones de vecinos al rescate, porque como ellos dicen: «sois los que nos entienden y hacéis caso». Las asociaciones de vecinos somos las arterias que llegan hasta el último rincón del cuerpo humano y donde los políticos, por más que lo insinúen y lo intenten, no pueden llegar. Entendemos a nuestros vecinos y sus problemas porque no es que nos pongamos en el lugar de ellos, es que ya lo estamos. Problemas comunes y reales que para ellos son un gran problema pero a lo mejor nuestros políticos ven como algo más de la ciudad sin importancia. Problemas que no dividan a la ciudadanía y que no los enfrenten, evitando crear problemas donde no los hay.

Los barrios somos pequeños pueblos dentro de una gran ciudad como es Castelló de la Plana. Pequeños núcleos donde los vecinos se conocen los unos a los otros y saben de qué familias provienen. Sabemos cuándo una familia lo está pasando mal y necesita el amparo humano de sus vecinos. Y que valores como la solidaridad, el respeto y la justicia encarnan a nuestros vecinos y que sigan siendo ejercidos de manera responsable depende de todos, pero más aún cuando se actúa en colectivo, como es el caso de las diferentes asociaciones vecinales y demás movimientos ciudadanos; por esa razón y entendiendo la importancia de la confianza que los vecinos de Castelló de la Plana han depositado en nosotros a través de las distintas asambleas de socios. Y lo han hecho para representarles y defender sus intereses ante las administraciones, porque todos somos iguales vivamos donde vivamos. Reclamar justicia cuando se trate de ciudadanos indefensos que ven como subidas de luz, gas, agua..., les ahogan tanto que no pueden llegar a fin de mes. O la sanidad, que no haya colapsos en los centros de salud ni en las urgencias de los hospitales. Pedimos a Sus Majestades de Oriente que las citas de Atención Primaria no se alarguen para no colapsar las Urgencias de los hospitales, porque si a uno le dan cita para más de cinco días en Atención Primaria y está enfermo, lo normal es que no se espere ni al tercer día y acuda a Urgencias del Hospital.

Este año se vislumbra lleno de incertidumbre pero a la vez ilusionante para las asociaciones de vecinos y la ciudadanía. Porque debemos plantearnos si queremos continuar como hasta ahora conformándonos con lo que nos dan y simplemente reivindicando mejoras para nuestros barrios y asociaciones, o va siendo hora de dar un paso al frente y participar en el día a día de nuestra ciudad de forma más activa formando parte del gobierno municipal, con participación directa. Es decir, formar parte de los 27 concejales de la corporación ya que como se está viendo, la participación en los plenos y el escaño 28 no ha resuelto nuestras peticiones. Participación directa en los plenos y defender nuestras demandas. ¿Por qué no? Demandas justas para que se incluyeran en el presupuesto municipal.

Año ilusionante y con expectativas para ver cómo queda el proyecto de remodelación de la avenida Castell Vell, donde después de realizarse una remodelación de dos mini rotondas y desde un principio se vio que empeoró más que mejoró la seguridad de la zona, se hará una única rotonda, recuperando así el proyecto que desde un principio se indicó al Ayuntamiento como propuesta de los vecinos de San Agustín y San Marcos. También expectativa de ver cómo quedará el encauzamiento del Barranco del Sol, después de más de 50 años, para que los vecinos del grupo San Agustín y San Marcos y del grupo Roser puedan cumplir un sueño de hace décadas y ya no se tenga que achicar el agua cada vez que llueva y que los niños puedan ir al colegio San Agustín todos los días.

Otra de las cosas que pedimos a los Reyes Magos es una reforma integral de barrios que ya lo necesitan porque sus alcantarillados, calles y aceras se han quedado obsoletos ya que llevan más de 60 años de vida: San Agustín y San Marcos, Tombatossals, San Lorenzo, Reyes, Benadresa, Perpetuo Socorro, Santa Teresa, Lourdes, etc. Y adecuación de cuadras como Los Cubos o Saboner para que la comunicación y accesos de los barrios del distrito Oeste y del resto de distritos sea mejor. Defender la continuación con la limpieza de solares abandonados, para que se regule con una ordenanza municipal más cercana y directa que lleva una legislatura completa sin ser. Defender el que se haga posible la campaña que tantos años venimos recordando, Cuanto más recicles, menos pagues, y así, incentivar a la ciudadanía que el reciclar bien tiene su recompensa.

Salvemos las pequeñas tiendas de barrio junto con planes de empleo en estos barrios que cuentan con mucha gente en paro.

Queremos una participación directa para reclamar seguridad ciudadana de los barrios donde sus vecinos saben exactamente lugares y horarios problemáticos. Reclamamos participación directa para que estas peticiones sí formen parte del orden del día en los plenos y con la presencia de habilitados nacionales que den fe in situ de las demandas expuestas, que no son más que el traslado de lo que los vecinos nos han solicitado.

2023 marcará dónde quiere situarse el movimiento asociativo, si continuista haciendo llegar al consistorio las reivindicaciones de nuestros vecinos o dar un salto y participar de forma más directa en nuestra ciudad como parte de la corporación municipal. Estamos sobradamente preparados para afrontar cualquier tipo de adversidad como siempre lo hemos hecho, y cualquier tipo de reto. Reto que pasa por representar a nuestros vecinos desde dentro de las administraciones, ya que creemos que sería la verdadera representación vecinal.

Los vecinos no entendemos de políticos, entendemos de personas.

*Presidente Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón (Coasveca)