Un Nadal sense parar

Estes festes no hem parat. L’activitat municipal ha seguit amb normalitat, tant pel que fa a les diverses activitats nadalenques que hem impulsat com pel que fa al treball ordinari de l’Ajuntament. Estos dies s’han celebrat l’exitosa orquestra de la Festa de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis i propostes culturals com el concert extraordinari Ens trobem a la Vall… I hem acomiadat la Fira d’Atraccions, els espectacles de Nadal als Barris, la programació juvenil de Nadal Jove, les accions de dinamització de les zones comercials i l’Escoleta de Nadal. Mai a la nostra ciutat havíem tingut tantes activitats de Nadal per a tots els públics, especialment per als nostres xiquets i xiquetes.

Però més enllà de tota esta necessària programació nadalenca, des de l’Ajuntament hem continuat treballant de valent per la ciutat. I una bona mostra d’això és la reunió amb la consellera de Cooperació i Participació per a preparar la signatura d’un conveni de 200.000 euros per a posar en marxa el Museu de la Pau a la Vall. Vicent Martínez Guzmán va deixar un gran llegat a la nostra ciutat i volem continuar-lo, apostant per la cultura i la filosofia de la pau i per la qualitat democràtica. A les acaballes de l’any també vam començar el taller d’ocupació La Vall en Femení, que compta amb dues modalitats amb 10 alumnes-treballadores cadascuna: atenció sociosanitària i auxiliar d’administració. Les 20 participants rebran durant un any formació teòrica i pràctica i un salari i a l’acabament del programa rebran un certificat de professionalitat que els permetrà tindre majors garanties de trobar treball i desenvolupar un projecte de vida, ja que es tracta de dos sectors amb molta demanda en el mercat laboral. Durant el Nadal hem aprovat la proposta de delegació de competències del Pla Edificant que la Conselleria d’Educació ha realitzat per a rehabilitar i ampliar els CEIP Sant Vicent i Assumpció, amb una inversió total de 3.575.000 euros. Així, ben aviat començarem la tramitació per a la contractació pública dels equips tècnics que redactaran els projectes d’obres. Este 2023 serà un any vital per a les infraestructures educatives, amb la finalització de les obres als CEIP La Moleta i Colonia Segarra i amb l’inici de les obres de construcció del nou Rosario Pérez i de reforma del Lleonard Mingarro. Encara que el més important que s’ha aprovat este Nadal ha sigut el pressupost municipal, que és històric en ascendir a quasi 43 milions d’euros i comptar amb una inversió d’11,5 milions d’euros. Les seues bases són el desenvolupament econòmic i industrial, els serveis socials, l’ocupació i l’educació i inclouen tres fites històriques: la finalització del pont de connexió entre els polígons que permetrà crear 700.000 m² de sòl industrial i la construcció del ja anomenat nou Rosario Pérez i del nou Pavelló Poliesportiu Municipal. Són uns comptes fruit de la nostra gestió responsable i del diàleg i el consens, ja que s’han aprovat amb 15 vots a favor (els de l’equip de govern més els de Ciudadanos). A més estableixen els fonaments del futur de la ciutat. Són els últims d’esta legislatura però també els primers de la pròxima, donant continuïtat al projecte de ciutat dels últims huit anys. 2023 serà un bon any per a la Vall. *Alcaldessa de la Vall d’Uixó