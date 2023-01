Ejemplarizante y curiosa la evolución de este cantautor español. A unos les gusta, y a otros no, como ocurre con todos los músicos. Lo que es indiscutible es su personalidad y su calidad poética. Un disfrutón que siempre ha vivido como ha querido, a veces peligrosamente y de forma no del todo sana.

Dice lo que piensa, lo que en estos tiempos resulta altamente arriesgado si no coincides con lo políticamente correcto. Lo último que ha ido manifestando en sus declaraciones: «En cuanto a la política he estado un tiempo muy enfadado con el siglo XXI, porque veía lo que pasaba y eran cosas feas». «La gente en las redes sociales ha degradado al lenguaje muchísimo y a mí el lenguaje me importa mucho». «Todas las revoluciones del siglo XX han fracasado estrepitosamente». «El fracaso del comunismo ha sido feroz y la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto, porque tengo ojos y oídos abiertos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste». «A mí lo que no me gusta es la corrección política que hay ahora y esta especie de nuevo puritanismo que esta vez es de izquierdas, pero es malo sea de quien sea».

Reflexiona sobre su vida y su forma de ver las cosas. Creo que con la edad te vuelves más sabio y este es un caso evidente, porque todo lo que dice es una verdad innegable.

A pesar de ello, como era de esperar en las redes sociales, le llueven las críticas furiosas de la bien organizada jauría que se encarga de la represión y censura mediática. Inteligentemente le importa un pito, no tiene redes.

*Notario y doctor en Derecho