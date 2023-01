Divide y vencerás

Castellón, todos sus maravillosos municipios y España entera en general, es una tierra de mucha cultura e historia, llena de monumentos, castillos y esculturas de todas las épocas: íbera, romana, medieval, etc. En particular, la provincia de Castellón es muy rica en historia, ya que estamos en tierras de la ruta del Cid, del reino de Jaume I el Conquistador…

Por eso, veo con mucho pesar como la retirada de monumentos históricos es utilizada como propaganda política populista por algunos partidos, con la intención de dividir a la ciudadanía.

La semana pasada quitaron la cruz del Ribalta, setenta mil euros que salieron de los bolsillos de los castellonenses para trasladarla un kilómetro, como si ahora tuviera otro significado. La historia es la que es y eliminar parte de ella, quitando o trasladando monumentos, no crea más que odio, revanchismo y ajustes de cuentas.

Hoy es Castellón, pero estamos ante un problema provincial con decenas de vestigios repartidos en municipios como Cinctorres, Benicàssim o Caudiel.

¿Os imagináis que quitaran la Alhambra porque la construyeron musulmanes? ¿O que quitaran las pirámides de Egipto porque se levantó con el trabajo forzado de los esclavos?

Le extracción de la cruz, lo único que ha creado es división y enfrentamiento entre los castellonenses. Como la que crea la ley de memoria democrática del Gobierno y sus socios. Por supuesto desde Ciudadanos estamos a favor de crear una ley que cierre heridas de la guerra civil y la dictadura, pero lo que nunca estaremos a favor es de utilizar la política de bandos del PP y PSOE para crear división en su provecho.

Una ley tan importante debería de haberse realizado mediante un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, puesto que la normativa debe defender por igual a todas las víctimas.

También desde Ciudadanos en el Congreso, nos ofrecimos para ayudar a mejorar la ley con propuestas como de añadir una ley de víctimas del terrorismo en la cual se proponía prohibir homenajes a etarras o el reconocimiento de la categoría de desplazados a quien por culpa del terrorismo han tenido que salir del País Vasco o Navarra. Pero, nuestras enmiendas fueron rechazadas.

Otras prioridades

Los políticos estamos para contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos y no para causar conflictos y reabrir heridas. Nuestros vecinos tienen otras prioridades antes que quitar cruces, como son las de llegar a fin de mes, poder pagar los recibos, y no, si una escultura se hizo en época romana, franquista o medieval.

La memoria no debe servir para enfrentar a las personas. No hay que olvidarla, para aprender de nuestros errores del pasado, pero debemos superarlo y mirar hacia el futuro desde la unidad y el respeto. Dejemos ya que descansen en paz y no estigmaticemos nuestro patrimonio cultural.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación y en Benicàssim