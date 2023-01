El ‘maquillaje’ no crea empleo

El PSOE y sus socios de gobierno ocultan tras el maquillaje de reformas legales su incapacidad para crear empleo y para que miles de vecinos de la provincia de Castellón mantengan el actual. De hecho, han vertido tanta cantidad de maquillaje que los verdaderos datos del mercado laboral se han vuelto indescifrables.

Y es que la realidad es bien distinta a la que vocean los líderes socialistas y de Compromís, ya que el único motivo por el que el número oficial de parados es menor es debido a que la estadística del Ministerio no incluye algunas situaciones de desempleo, como los fijos-discontinuos que no están trabajando y a las personas que se encuentran afectadas por un ERTE.

Y no es un tema menor, solo los ERTE en el clúster cerámico de la provincia de Castellón ya han superado la cifra de los 11.000 trabajadores afectados, entre fábricas de cerámica y el segmento de esmaltes. Y las ayudas anunciadas para el sector, además de ser insuficientes, continúan sin llegar.

Además, con la nueva legislación laboral que entró en vigor hace un año, figuran como ocupadas los fijos-discontinuos, personas que la mayoría del año están en su casa mano sobre mano y contando, en el mejor de los casos, solo con una ayuda para subsistir. Lo que antes era un contrato temporal y, por tanto, estaba en el paro cuando no trabajaba, ahora es fijo discontinuo y no computa en el paro. Es decir, lo que se ha hecho es cambiar los contratos temporales por una crear una precariedad indefinida.

Se trata de contratos que, aunque son fijos, esconden algún tipo de temporalidad. Por ejemplo, el empleado de un hotel que solo trabaja unos meses en temporada alta. Con este contrato formaría parte de la plantilla de forma fija, pese a no trabajar todo el año. Un fijo discontinuo sin empleo no es un parado en las estadísticas, aunque tiene derecho a cobrar el paro, para que todos lo entendamos: cobra el paro y no trabaja, pero no es parado. ¡Maquillaje y Récord de empleo!

¿Y cuántas personas hay hoy en esta situación, de no trabajar y que no aparecen en las estadísticas como parado? Pues ese dato no aparece en las estadísticas, la falta de datos específicos sobre fijos discontinuos hace que sea muy difícil sacar conclusiones.

Fijos-discontinuos

Por eso, nadie se cree las cifras oficiales de paros que aporta el Gobierno español, ya que, según los datos extraídos de la Seguridad Social, unos 850.000 trabajadores fijos discontinuos trabajan al mes, y solo durante el año 2022 se ha duplicado la cifra de este tipo de contratos, se firmaron más de 2,3 millones de nuevos contratos fijos-discontinuos ¿Cuántas de esas personas están inactivas a la espera de que sus empresas la reintegren a la actividad? Pues seguramente más de un millón.

Por eso, comparar datos de desempleo pre y pos reforma laboral es absurdo, este tema de los discontinuos lo desvirtúa todo. Aunque algunos siguen comparándolos sin parar, de hecho, ya cambiaron la legislación laboral para conseguir este efecto ante su incapacidad para crear empleo y su incapacidad para que miles de vecinos de la provincia de Castellón mantengan el actual.

Y a pesar de esta engañosa metodología de medición, del abundante maquillaje, España sigue siendo el país de la Unión Europea con una mayor tasa de desempleo, un 12,5% en octubre, que dobla la media existente en la zona euro.

Con tanto maquillaje y beneplaciencia está acabando con las oportunidades de la provincia de Castellón, y mientras tanto la mayoría de las familias tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y la pobreza energética se ha colado de lleno en millones de hogares.

Portavoz Diputación y secretario general del PPCS