No, no se camaranfulle el lector, con el titular de este comentario, que la cosa no va de sicalíptica. Por más que los españolitos y singularmente los de la región valenciana, nos dé por tomar el rábano por las hojas. Bien por el contrario, el tema no puede ser más casto y pudibundo. Completemos el conocido refrán: «Aquellos polvos, trajeron estos lodos». Este dicho es muy antiguo, pues ya aparece citado en el Tesoro de la lengua castellana, o española, de Sebastián de Covarrubias Orozco que se dio a la estampa en el año 1611. El utilísimo libro del lexicógrafo natural de Toledo cita textualmente, a propósito del significado, la frase que se dice «en atendiendo en suceso y ocasión de algún mal suceso».

Pero la ciencia que estudia las palabras, con posterioridad, señala que la mayor popularidad de la locución, se produjo en ocasión de un auto de fe llevado a cabo en Madrid en 1784, para castigar a una cuadrilla de desaprensivos, que distribuyeron entre la población, unas harinas afrodisiacas. Los polvos, según textos de «in illo tempore», no eran si no cernido de huesos triturados. ¡Aggggg! Inspiración de Goya Posiblemente este acto de punición inquisitorial debió servir de inspiración al gran Goya, el aguafuerte de la serie Caprichos, titulado Aquellos polbos (sic) (1789) en el que representa a una persona convicta, sentada sobre un escenario, en un estado de postración, con la coroza sobre el rapado cabello y el singular y deshonroso sambenito, sobre el cuerpo, a modo de infamante casulla. Al respecto en el manuscrito de la época, que perteneció a López de Ayala, se dice sobre esta estampación del sordo pintor de Fuendetodos: «Auto de fe. Un vulgo de curas y frailes necios, hacen su comidilla de semejantes funciones. Perico el cojo que daba polvos a los enamorados». Cronista oficial de Castelló