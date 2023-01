Querid@ lector@, hace unos meses, en la presentación del libro Los niños de Bab El Oued de Joan Vallès, manifesté y aún mantengo, que vivimos en un mundo que está lleno de incertidumbres y en el que ocurre lo que desde la razón parece improbable. Me refería, por citar casos concretos al brexit, a la presencia en la presidencia de los EEUU de un tipo tan exótico y peligroso como Trump, al asalto del Capitolio, a la guerra de Ucrania en la UE, a la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas españolas cuando el covid aparece como un enemigo común que mata y demanda entendimiento y coordinación... Un mundo, repito, en el que con alguna excepción, como ha sido el acuerdo en la UE para salvar las dramáticas y variadas consecuencias de la crisis sanitaria, sigue apareciendo la desavenencia y en el que, demasiadas veces, la palabra y el diálogo como medio imprescindible para lo que sea, no ha muerto del todo pero ha perdido protagonismo y papel.

Ataque a la democracia

Además, con lo de Bolsonaro atacando la democracia y sus instituciones en Brasil y, en marco de la UE, con las constantes vulneraciones del Estado de derecho que fomentan los gobierno ultras o iliberales Orbán y Morasieck en Hungría y Polonia, respectivamente, se sigue demostrando que esa desgraciada forma de actuar está presente y cerca de casa. Por cierto, hablando de casa cabe constatar, o por lo menos así lo entiendo y lo digo, que esa actitud de toda la derecha española de apelar permanentemente a nuevas elecciones y a la ilegitimidad del gobierno, de no facilitar el diálogo ni acuerdos, de no reconocer la pluralidad, de no tolerar ni proyectos ni políticas alternativas diferentes a las suyas, de no cuestionar el sistema aunque este se separe de la justicia social y el bien común… no está lejos del mundo del que hablo y denuncio porque, entre otras, crea una especie de democracia sin política.

Analista político