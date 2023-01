La inclusió, un repte col·lectiu

La inclusió és un treball col·lectiu, i les administracions públiques i la societat en general tenim en la inclusió social una tasca pendent a mamprendre de manera reeixida. No només en activitats específicament dissenyades per a un sector de la població, sinó també com una conseqüència directa de la integració de les persones amb alguna discapacitat en tots els àmbits de la societat.

L’aplicació del dret de participació i la inclusió plena i efectiva en la societat de les persones amb discapacitat és el procés de millorar l’habilitat, l’oportunitat i la dignitat de les persones que es troben en desavantatge a causa de la seua identitat, perquè puguen participar en la societat. Una qüestió que a més redunda en beneficis per a tots.

Tots hem que procurar fer accions de millora de les condicions de les persones que integren la societat, proporcionant-los capacitats, oportunitats i reconeixement pel que són. La inclusió de persones amb discapacitats en les activitats quotidianes comporta pràctiques i polítiques dissenyades no només en matèria d’ocupació o d’educació, sinó també per a identificar i eliminar barreres físiques, de comunicació i d’actitud.

Aquest Nadal l’Ajuntament de Borriana i l’associació Espai Autisme van unir esforços i amb l’assessorament del CEE Pla d’Hortolans i del servei municipal d’Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI) van aconseguir que la programació nadalenca fora més inclusiva. D’aquesta manera, es van implementar diferents mesures perquè les diverses activitats organitzades per a Nadal pogueren gaudir-les totes les persones, incloent-hi aquelles amb algun tipus de diversitat funcional, sensorial o TEA.

Novetats

Dins d’aquestes accions inclusives es va tindre en compte una zona sense estímuls sonors per a vore la cavalcada de Reis, perquè tots els xiquets i xiquetes de la ciutat pogueren gaudir-la. També com a novetat, es van repartir caramels aptes per a celíacs, i en les diferents activitats de l’àmplia programació de Nadal es van dur a terme adaptacions com ara la reducció de l’aforament, horaris específics i espais reservats, entre d’altres. També es va comptar amb personal amb formació específica en necessitats educatives especials per a atendre els xiquets i les xiquetes que ho pogueren necessitar en les escoletes de Nadal.

Aquest és un xicotet exemple, un gest senzill, però que per a moltes famílies significa molt. Des del govern local estem convençuts que aquest és el camí a seguir i per això ens imposem la tasca de col·laborar i impulsar iniciatives per elaborar programes inclusius amb activitats adaptades en matèria cultural, lúdiques, d’oci, festives o d’esport.

Nosaltres creiem en tots els aspectes en la inclusió social, però ha de ser un repte de tots i de totes que la inclusió siga una realitat a Borriana.

Alcaldessa de Borriana