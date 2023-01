50 anys de Matxà dels Lluïsos

Conta la tradició cristiana que Sant Antoni, nascut a Egipte en el segle III, va véncer els dimonis que l’assetjaven amb la forma de bèsties salvatges i que va tindre en la naturalesa la seua principal font d’inspiració. Això el va convertir en el patró del animals. Una festivitat que ens dóna l’oportunitat de posar, per un dia, el centre de l’atenció en les nostres mascotes. Els animalets que formen part de les nostres famílies, que tantes alegries ens donen però que també tenen les seues necessitats.

A Vila-real, on la tradició de la festa de Sant Antoni es remunta a finals del segle XV en la nostra ermita, celebrem des de fa cinquanta anys la nostra Matxà de Sant Antoni. Cinquanta anys d’homenatge a l’especial vinculació que a Vila-real hem tingut sempre amb els animals, amb una tradició agrícola i ramadera, que s’ha vist reflexada en la importantíssima presència del tir i arrossegament o del gos rater valencià al nostre camp, fonamental per al reconeixement del nostre fusterier com a raça canina internacional. Cinquanta anys de Matxà que podem celebrar gràcies a Els Lluïsos. Gràcies a persones com Manuel Cerisuelo i Luis Giménez, que en l’any 1973, van decidir recuperar i impulsar una tradició que s’havia anat perdent a mesura que el poble anava transformant-se en ciutat i perdia pes el sector agrícola i ramader. Persones que van veure que la ciutat en la que s’estava convertint Vila-real no podia ni devia perdre el seu cor de poble.

Perquè això suposa també la Matxà per a Vila-real: mantenir les nostres arrels, les tradicions, el nostre cor de poble. I això no seria possible sense entitats com la Congregació de Lluïsos, Medalla d’Or de la Ciutat, que enguany commemora el 150é aniversari. 150 anys acompanyant l’esdevenir de Vila-real, impulsant activitats culturals, socials, esportives, econòmiques... i, sobretot, fent bategar el nostre cor de poble. Segur que els Lluïsos, amb el seu president, Javier Andreu, i tot el seu equip ,preparen una commemoració del 150é aniversari a l’alçada. L’Ajuntament, com sempre, estem a la seua disposició i estarem al seu costat, amb un conveni especial.

Un poble de base agrícola

Amb motiu del 50é aniversari de la Matxà, des de hui mateixa anem a posar el focus en els nostres animalets, gossets, gats, periquitos, cavalls... Tots eixiran en la Matxà el dilluns, per a rebre la benedicció de mossén Javier Aparici i recordar-nos que Vila-real, no fa tant de temps, era un poble de base agrícola. Hui, amb 80 activitats empresarials de serveis agrícoles, 50 empreses de comerç agropecuari, prop de 1.200 explotacions agràries, dues ramaderies o sis criadors de cavalls, Vila-realsegueix vinculada al món animal, amb una sensibilitat cada vegada major cap a les nostres mascotes. Així ho demostren els més de mil animals domèstics registrats, les 12 empreses de serveis per a mascotes o les set clíniques veterinàries que hi ha a la nostra ciutat, on en els últims anys hem intensificat les accions en benefici dels animalets de casa, amb cinc parcs canins o la creació de la primera Regidoria de Benestar Animal. Perquè en la nova Vila-real del segle XXI, on batega fort el cor de poble, les mascotes també conten.

Alcalde de Vila-real