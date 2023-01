Compromís, sumar, guanyar

Tenia els primers adhesius amb contingut polític a l’agenda de l’escola i quan vaig entrar a l’institut alguns em cantaven l’himne d’Espanya a manera de burla. Durant aquesta època, vam anar a les nostres primeres manifestacions i vam viure la Primavera Valenciana. Ací començava a entendre que anant sols no podríem canviar res. Allò em va fer perdre companyes pel camí quan deixava de costat banderes que sí o sí m’havien d’agradar i representar.

Vaig entrar ací amb una convicció identitària. Tanmateix, eixes idees han anat enriquint-se amb altres perquè no hi ha pàtria si no hi ha serveis públics de qualitat i tampoc tindrem cap país per defensar si no protegim les nostres muntanyes i la nostra marjal. Tampoc tindrem nació sense joves amb els drets bàsics coberts així com l’accés a la vivenda o un treball digne. Vull un país on totes les persones siguen lliures independentment de com estimen i com es senten, on gaudim de la vida amb una total igualtat d’oportunitats. Això no ho podrem fer si estem sols i, per això, és essencial recosir l’esperit Botànic a cada poble.

Sí als pressupostos

Votarem que sí als pressupostos municipals del 2023 amb l’objectiu que Pérez entenga la importància de teixir xarxa des de les esquerres d’Almenara. Junts hem estat capaços de recuperar els terrenys del castell, protegir els espais naturals, aprovar un reglament de participació ciutadana o unir forces per demanar el centre de diversitat funcional. Tot són propostes de Compromís, però impossible de dur endavant sense els 10 vots de l’esquerra. Anem.

Regidor de Compromís per Almenara