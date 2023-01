Construint l’Alcora que somiem

I he de dir que somiem en gran. Com pensem i treballem. És l’única manera de no conformar-nos i fer realitat allò que tots nosaltres desitgem. És evident que aquesta no ha sigut una legislatura fàcil. La pandèmia, inevitablement, ha capgirat i alentit els nostres plans, però, davant l’adversitat, hem redoblat esforços per tal de poder materialitzar importants projectes i seguir amb eixa transformació cap al poble que somiem i que els alcorins i alcorines mereixen. S’ha fet molt i, gràcies al treball avançat, el millor està més a prop de vindre.

Hem emprés 2023 amb moltes ganes i il·lusió, amb el treball molt avançat i amb un pressupost que ens permetrà impulsar projectes estratègics per a l’Alcora i veure rellevants obres culminades o iniciades.

Un clar exemple d’això és la Casa de la Cultura. Enguany començarà a caminar aquest il·lusionant projecte que servirà per a oferir més i millors serveis culturals, formatius,entre d’altres, a la ciutadania. Albergarà l’escola de la música, un auditori municipal, la biblioteca, l’Escola Oficial d’Idiomes, els tallers de l’Escola per a Persones Adultes, cafeteria, oficines municipals i un espai d’interpretació.

Se situarà en l’antiga seu de La Muy Noble, que es connectarà amb el magatzem municipal per a guanyar espai. La primera fase, per a la qual hem aconseguit 624.000 euros dels fons europeus Next Generation, consistirà en la rehabilitació de l’edifici per a la construcció de la que serà la nova biblioteca municipal.

Triple ajuda

Un altre projecte clau per a la transformació de l’Alcora i que continuarà avançant enguany és la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. Hem assolit una triple ajuda de la Generalitat valenciana, la Diputació de Castelló i el Grup Torrecid per a escometre en 2023 la primera intervenció en la zona fundacional de la manufactura, amb la qual es recuperarà la composició original de la façana principal i es rehabilitarà també la coberta.

També continuarem enguany amb la posada en valor de tot un emblema patrimonial, el Castell de l’Alcalatén. Per a això, adquirirem 3 parcel·les amb una extensió total de 80.500 metres quadrats de terreny en els voltants del monument. L’objectiu és crear en un futur una gran àrea recreativa en plena naturalesa, a l’estil del paratge de Sant Vicent, amb berenadors, zona infantil, etc, una iniciativa que servirà per a enriquir la visita al castell i que veïns i visitants puguen gaudir d’aquest paisatge privilegiat que tenim a la comarca.

Altres actuacions rellevants previstes per a executar enguany són l’ampliació i millora de l’IES Ximén d’Urrea i la construcció d’un gimnàs en el CEIP Grangel Mascarós, totes dues incloses dins del pla Edificant de la Generalitat valenciana.

També es contempla dins del pressupost de 2023 la finalització de les obres d’urbanització del PAI Camí Santa, que serà el primer PAI industrial de l’Alcora.

Pistes de pàdel

En matèria esportiva, àrea també prioritària per al nostre equip de govern, es durà a terme una inversió de prop de 500.000 euros en projectes molt esperats com la construcció de 2 pistes de pàdel, l’adequació i creació d’espais verds al voltant del poliesportiu, la remodelació i ampliació de l’skatepark, la instal·lació d’un rocòdrom i la implantació de la modalitat Compak Sporting en el camp de tir.

Per la seua rellevància social, destaquen actuacions com la posada en marxa del centre de dia, l’adaptació de semàfors per a invidents i l’adquisició d’un cadafal adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Sense perdre de vista el caràcter social dels comptes de 2023, en els quals s’han duplicat les ajudes socials respecte de l’any passat, és fonamental la capacitat inversora de l’Ajuntament i una bona planificació, en la qual fa molt de temps que estem treballant, per tal de continuar somiant en gran i, amb passos sòlids, seguir avançant cap a l’Alcora desitjada, un poble amb passat, present i molt de futur.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló