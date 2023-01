‘La Fe’ en Sanidad

Castellón necesita una Sanidad pública y de calidad. La asistencia sanitaria en nuestra provincia, y en especial en la ciudad, no puede ser más crítica. Los ejemplos son escandalosos, pero sirva el hecho de que hoy, hasta 230 niños estén en lista de espera más de cuatro meses para recibir una intervención quirúrgica. O que hay esperas de hasta 36 horas en una silla de Urgencias para tener derecho a una cama en el centro hospitalario.

No, esta no es la Sanidad pública y de calidad que merecemos. Desde luego que no. Y por eso, desde el Partido Popular, nuestro presidente regional, Carlos Mazón, se ha comprometido con todos los castellonenses a que la Sanidad será la Prioridad, en mayúsculas, de su política. Y entre sus compromisos, el primero: llevar a cabo una remodelación integral y ampliación del Hospital General de Castellón, y con habitaciones individuales, para que vuelva a ser el centro de referencia sanitaria de todos los castellonenses, al mismo nivel que ahora mismo es La Fe de Valencia.

El hospital se cae a trozos

Faltan profesionales, medios técnicos, infraestructuras… Es indecente ver cómo nuestro Hospital General se cae a trozos sin que los gobiernos del PSOE de Ximo Puig y Amparo Marco hagan absolutamente nada. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y por eso también nos comprometemos a crear una Dirección General de Atención Primaria para descongestionar la medicina de familia, queremos incentivar al personal sanitario, ahora absolutamente agotado, y blindar por ley la inversión en Sanidad, de manera que no bajará nunca del 30% del presupuesto autonómico. Es hora de recuperar todo lo perdido. Es hora de recuperar la fe en nuestra Sanidad.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón