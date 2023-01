Fent memòria

Hui presentem en societat les obres que s’han realitzat dins de la tercera fase de la rehabilitació del Conjunt Memorial de Darrere del Castell d’Almenara. No només hui donem a conèixer el que s’ha fet, sinó que a més, avancem que per a enguany hi haurà una quarta fase, que s’inclourà als pressupostos municipals.

L’aposta per la recuperació del nostre patrimoni i fer memòria d’aquella guerra civil, que mai deuria haver passat, és un dels eixos bàsics de la nostra línia de govern. Així ja vam començar realitzant diversos actes per a donar pas posteriorment a l’apertura del Centre d’Interpretació de la Línia XYZ, un espai únic que està en marxa des de fa prop de quatre anys al Paratge dels Estanys. A continuació vingueren les primeres rutes, exposicions i trobades.

L’arribada de la pandèmia no va frenar el treball silenciós, que va donar els seus fruits. I així, a finals de 2020 ja es podia visitar la primera fase de la restauració del Conjunt Memorial de Darrere del Castell. A partir d’ahí començàrem a rehabilitar blocaus, trinxeres, nius d’ametralladora, i parapets, fins a hui, que presentem les accions de la tercera fase, com són la restauració d’un refugi antiaeri de muntanya, un nou tram de trinxeres, la recuperació d’un parapet i d’un niu de metralladora en altura. L’actuació, amb un pressupost pròxim als 13.000 euros ha sigut finançada entre la Conselleria de Qualitat Democràtica i l’Ajuntament d’Almenara.

Visites guiades

Però no només cal recuperar el patrimoni, cal posar-lo en valor i explicar què va passar allí. I per això realitzem diverses visites guiades amb Lara Cardona Fernández al front, que amb grandíssima professionalitat i bon fer, explica perquè el conjunt és un espai de Memòria Traumàtica, sempre amb prioritat pedagògica, sense caure en el sensacionalisme, amb un tracte respectuós, amb rigor i perspectiva històrica.

Només em resta donar les gràcies, com no, a Lara Cardona Fernández, pel seu gran treball, així com a José Francisco Albelda i Arqueocas per la tasca realitzada, a la Generalitat valenciana per la seua col·laboració amb el finançament, i com no, a tots els visitants. Nosaltres, seguim el nostre camí, i posem ja en marxa, la quarta fase. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara